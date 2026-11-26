Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 787.255 electores están llamados a las urnas en la provincia de Granada el próximo domingo, 29 de noviembre, con motivo de las elecciones generales, lo que supone un incremento de 21.778 personas, un 2,85 por, respecto a los comicios de julio de 2023.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Pablo García Ruiz, ha presentado este jueves el dispositivo electoral previsto para garantizar el normal desarrollo de la jornada y facilitar el ejercicio del derecho al voto, detallando los medios humanos y materiales que se movilizarán en el conjunto de la provincia.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de electores censados en Granada, 728.577 residen en España y 58.678 en el extranjero. Asimismo, un total de 25.747 jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones generales tras haber cumplido 18 años desde los comicios de 2023.

Los electores de la circunscripción de Granada elegirán a siete diputados y cuatro senadores. En esta convocatoria se han proclamado 11 candidaturas al Congreso de los Diputados, las mismas que en 2023, y siete al Senado, frente a las diez de las anteriores elecciones generales.

En cuanto al voto por correo, se han registrado 25.833 solicitudes en la provincia, 14.041 se han gestionado en la red de oficinas postales y 11.792 de forma telemática a través de la web de Correos.

La estructura electoral cuenta con seis juntas electorales de zona, con 1.143 mesas distribuidas en 556 colegios electorales de los 174 municipios de la provincia.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

En estas elecciones generales hay 10.287 miembros de mesas entre presidentes, vocales y suplentes, así como 598 representantes de la administración, encargados de asistir a los componentes de las mesas y de transmitir, a través de tablets, los datos de los avances de participación (a las 14,00 horas y 16,00 horas) así como del escrutinio.

El dispositivo electoral también contempla la distribución de 2.286 urnas, 1.143 cabinas de votación, 1.741.000 sobres, 17.307 manuales de instrucciones y 598 tabletas electrónicas para la transmisión de datos.

Asimismo, se han previsto un total de 9.571.580 papeletas correspondientes a las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado, así como 51 kits de votación en braille para facilitar el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad visual, lo que representa un incremento del 155 por ciento respecto a anteriores elecciones.

De los Kits de voto accesible, 25 son en la capital y el resto en varias localidades de la provincia. Este procedimiento permite identificar las candidaturas y preparar el voto de forma autónoma y secreta. Como novedad, en esta convocatoria se ha facilitado la posibilidad de recibir previamente el kit en el domicilio.

Entre las principales novedades de este proceso electoral destaca la incorporación de cartelería accesible en los colegios electorales de Granada capital y Motril. Estos materiales, basados en instrucciones sencillas y apoyos visuales, están destinados a facilitar la comprensión de los distintos pasos del proceso de votación y la orientación de las personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, el dispositivo de seguridad contará con 2.105 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se sumarán 400 agentes de las policías locales.

En concreto, participarán 726 efectivos de la Policía Nacional y 1.379 de la Guardia Civil. El dispositivo tiene como objetivo garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio del derecho al voto durante la jornada electoral en el conjunto de la provincia.

Entre las novedades de esta convocatoria electoral figura la posibilidad de identificarse ante la mesa electoral mediante el DNI digital, a través de la aplicación oficial MiDNI, sin necesidad de presentar el documento físico.

Para ello, se prevé la utilización de dispositivos lectores que se repartirán en las mesas electorales que permitirán verificar la autenticidad de los datos de identificación.