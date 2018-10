Un trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia gana el Premio Internacional Francisco Coello, de la UJA

Publicado 01/03/2018 18:29:48 CET

Un trabajo fin de grado de la Universidad Politécnica de Valencia, presentado por Adrián Castelló, se ha alzado con el primer galardón del XVIII Premio Internacional Francisco Coello, que organiza la Escuela Politécnica Superior (EPSJ) de la Universidad de Jaén (UJA), y que está dirigido a trabajos fin de grado y de carrera, y a trabajos fin de máster en el ámbito de la Ingeniería Geomática.

El fallo del jurado se ha dado a conocer este jueves en un acto que ha estado presidido por el rector de la UJA, Juan Gómez; el director de la EPSJ, Francisco Javier Gallego, y la vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes, María Dolores Rincón González.

El primer premio ha recaido en el trabajo 'Design and Implementation of an Algorithm for Automatic Cartographic Generalization of Railways using OSM Vector Data ', de Adrián Castelló, de la Universidad Politécnica de Valencia, por su innovación en el desarrollo de métodos automatizados para la generalización cartográfica. La generalización trata de un proceso de simplificación de líneas para un mapa de escalas. Este primer premio está dotado con 1.500 euros.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el trabajo titulado 'Tratamiento de datos colorimétricos y espectrales en documentación de arte rupestre. El caso de Cueva Remigia (Castellón)', de Adolfo Molada, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la novedad en la aplicación de las técnicas colorimétricas y espectrales en la conservación de patrimonio histórico.

El tercer premio, con 500 euros, fue para el trabajo titulado 'Sistemas multiespectrales e hiperespectrales para la observación del territorio. Análisis y aplicación a la prospección de hidrocarburos', presentado por Julián Rodríguez Villamizar, de la Universidad Politécnica de Madrid, por su originalidad en la aplicación de la teledetección en el ámbito de la prospección de hidrocarburos.

El rector de la UJA ha destacado que se trata de un premio "emblemático" para la UJA, para la ESPJ y el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, y ha aprovechado el acto para reivindicar la figura de Francisco Coello de Portugal y Quesada, "jiennense ilustre, relevante, cartógrafo y militar español", que fue "uno de los cartógrafos más destacados del siglo XIX en España, autor del 'Atlas de España y sus posesiones de ultramar', aunque su obra más importante es la que incluye el mapa de todas las provincias de España en una escala 1:200.000".

Además, fue miembro de la Junta General de Estadística, "participó en la planificación de un Catastro general para España; fue miembro de la Real Academia de Historia, y de la Real Sociedad Geográfica". También fue uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Madrid, que más tarde sería la Real Sociedad Geográfica de España".

El director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Francisco Javier Gallego, ha subrayado "el elevado nivel de los trabajos que han concurrido". En total, han concurrido a esta XVIII edición del premio 76 trabajos, nueve más que en la pasada edición, de los cuales 36 corresponden a fin de máster y el resto a fin de grado o fin de carrera, provenientes de un total de 22 universidades, nueve de ellas de países extranjeros.

Además de sus respectivos premios, los galardonados recibirán diverso material aportado por las distintas entidades colaboradoras. Los trabajos presentados corresponden a los años 2015, 2016 y 2017.

La entrega de los premios se realizará el jueves, 15 de marzo, en un acto que tendrá lugar a las 12,00 horas en el Salón de Grados del Edificio de Ingeniería y Tecnología (A3) del Campus Las Lagunillas.