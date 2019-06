Traductora especializada asegura que el sector está en crecimiento por la demanda de las plataformas digitales

Publicado 27/06/2019 16:32:46 CET

CARMONA (SEVILLA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La traductora autónoma especializada en traducción audiovisual, Lourdes Naranjo, ha asegurado este jueves que el sector de la traducción audiovisual está en continuo crecimiento debido a la demanda generada por las plataformas digitales y la televisión de pago. Sin embargo, ha recalcado que las condiciones de los puestos de trabajo son "mejorables".

Naranjo ha realizado estas declaraciones en el ámbito del curso 'En pocas palabras: subtitulación y accesibilidad en el siglo XXI. 2ª edición', que ha comenzado este jueves en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla) dentro de la programación de la XVII edición de los cursos de verano.

El seminario está dirigido por Yolanda Morató Agrafojo, profesora del Departamento de Filología Inglesa-Lengua Inglesa de la Universidad de Sevilla.

La traducción audiovisual, aparentemente, seguirá estando en auge mientras se mantenga esa demanda por parte de los usuarios, puesto que "no todo el mundo habla idiomas o tiene el nivel suficiente como para seguir un hilo argumental", ha puntualizado. Por tanto, ha explicado que su labor "consiste en facilitar esa comunicación y permitir a los espectadores que disfruten del producto". "Además de esto, existe una rama que va de la mano de la traducción audiovisual en sí misma: la accesibilidad", según la traductora.

Cada vez más, la sociedad parece concienciarse de que existen personas con discapacidades visuales o auditivas que tienen el mismo derecho que el resto a disfrutar del cine o la televisión. "Se podría decir que también están en un discreto auge la audiodescripción para ciegos y los subtítulos para sordos, aunque me temo que, en este campo, aún queda mucho camino por recorrer", ha especificado.

Ha afirmado que "la profesión sigue siendo bastante desconocida para la sociedad y esa invisibilidad impide también un reconocimiento justo hacia nuestro trabajo. Por ejemplo, a menudo la gente tiende a confundir la traducción en sí con el doblaje y me pregunta si yo les pongo las voces a los personajes".

"En mi opinión, una parte del público está tan habituada a ver las películas o las series dobladas, que ni se plantea el trabajo que hay detrás ni su dificultad, por no hablar de la precariedad en cuanto a condiciones laborales. Por eso, siento lástima cuando solo se habla de nuestra labor para señalar errores, porque somos humanos", ha subrayado.

Con respecto a las diferencias que existen entre traducir una película de Óscar de otra que no tenga este galardón, la traductora aclara que para ella no supuso ningún cambio, puesto que su traducción se llevó a cabo meses antes de saber las nominaciones de los Óscar. "En ningún momento me llegué a plantear que pudieran estar nominadas, aunque cuando llegó a mis manos el proyecto de 'Cold War', ya había ganado en Cannes y apuntaba maneras", ha comentado.

Aún así, Naranjo ha confesado que le resultó muy gratificante que se llevara el Goya, "puesto que me hizo pensar que si el jurado había visto mi traducción para doblaje, de alguna manera, mi trabajo había contribuido a que el equipo de 'Cold War' se llevara el premio y que el público español disfrutase del filme".