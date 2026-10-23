Tres Culturas reúne a más de 70 empresarias de Andalucía y Portugal en el 'Foro Intrepida. Puentes de emprendimiento'

Archivo - La nueva directora de la Fundación Tres Culturas, Mar Ahumada. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas ha organizado el 'Foro Intrepida. Puentes de emprendimiento', que reunirá a más de 70 empresarias de Sevilla, Huelva y Cádiz y de las regiones portuguesas de Algarve y Alentejo, los próximos días 27 y 28 de octubre.

Según ha informado la Fundación Tres Culturas en una nota, el programa se centra en la importancia de la comunicación para la actividad empresarial desde diversas perspectivas, como la fidelización, la apertura a nuevos mercados o la aplicación de la inteligencia artificial.

En estos encuentros, las participantes desarrollan su labor en ámbitos tan diversos como la consultoría, la tecnología, el marketing digital, la alimentación gourmet, el coaching empresarial, la inteligencia artificial, el wellness o la formación para emprendedores.

En concreto, el Foro contará con cuatro ponentes "de excepción": la catedrática de Lingüística Hispánica, investigadora y asesora en estrategias de comunicación, Estrella Montolío; el formador y mentor especializado en inteligencia artificial, Carlos Ojeda, consultor; la periodista experta en comunicación corporativa y fundadora de Lidera con Voz Propia, Esther Parejo; y la docente en comunicación, liderazgo, negociación y transformación digital para profesionales y empresas, Penélope Serrano.

Además, sus conversaciones se completarán con dos sesiones de networking en el que las asistentes podrán intercambiar impresiones, compartir experiencias y sentar las bases para futuras sinergias y oportunidades de negocio.

No obstante, éste será el primero de los cuatro foros internacionales organizados en el proyecto 'Intrepida pro. Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Integración, el Desarrollo y las Alianzas', que prevé tres encuentros más a partir del año próximo en Cádiz y en las ciudades portuguesas de Évora y Loulé.

Por otra parte, se seguirá trabajando y ampliando la guía digital de empresarias de la eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, y se continuará con las denominadas "citas Intrepida" con distintas emprendedoras que mostrarán sus modelos de negocio.

Igualmente, el proyecto Intrepida pro se inscribe dentro de la sexta convocatoria de proyectos del programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027, el mayor programa de cooperación transfronterizo de la UE que cumple 35 años de existencia.

Por último, esta nueva fase del proyecto que comenzó en el 2017 dedicado al emprendimiento femenino de las regiones de Andalucía, Algarve y Alentejo, cuenta con dos socios nuevos: la Fundación Bahia de Cádiz para el Desarrollo Económico y la Asociación Empresarial de la Región de Algarve, NERA, que se unen a un partenariado que cuenta desde sus inicios con la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y el Núcleo Empresarial de la Región de Évora, NERE, con la coordinación de la Fundación Tres Culturas.