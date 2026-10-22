El TSJA confirma una condena de cuatro años de cárcel a un varón por abusar de una niña de tres años en Córdoba

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a una pena de cuatro años de prisión a un varón como autor responsable de un delito de abuso sexual supuestamente cometido sobre una menor de tres años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón se encontraba en la tarde del día 2 de enero de 2022 en el domicilio de la madre de la niña y aprovechando que la misma subió a tender la ropa y lo dejó a cargo de sus dos hijos menores de corta edad, la víctima y un niño de cinco años, procedió a cometer el citado delito.

No obstante, el procesado fue sorprendido en ese momento por la madre de la menor, que, si bien, no denuncia ni reclama por estos hechos.

Además de la pena de cárcel, el acusado ha sido condenado a inhabilitación para ejercicio de profesión o actividad, remunerada o no, que conlleve contacto con menores de edad por tiempo de seis años.