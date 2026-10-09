Úbeda celebrará la 49ª Semana Sanjuanista para profundizar en la vida, la obra y el legado de San Juan de la Cruz

Presentación de la 49ª Semana Sanjuanista de Úbeda - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Úbeda celebrará del 17 al 24 de octubre la 49ª Semana Sanjuanista. La programación de esta nueva edición, enmarcada en la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, reunirá a destacadas figuras del ámbito cultural, literario, filosófico y espiritual para profundizar en la vida, obra y legado de San Juan de la Cruz.

Con casi cinco décadas de trayectoria, la Semana Sanjuanista consolida a Úbeda como un espacio de encuentro de referencia nacional para el estudio y la divulgación de la mística y la literatura española, conectando el patrimonio histórico con el pensamiento actual.

La programación se abrirá con la propuesta escénica 'Cuento a la lumbre de San Juan', una obra basada en 'El mudejarillo', de José Jiménez. La pieza cuenta con la adaptación del dramaturgo Eusebio Calonge (vinculado a la compañía La Zaranda) y de la actriz Isabel Ordaz, ganadora del Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación en 1997.

Este espectáculo conectará literatura, espiritualidad y artes escénicas. Además, la participación de Ordaz tendrá un cariz especial en esta edición, ya que la actriz recibirá el Premio Nacional de Teatro Antero Guardia.

Por su parte, el programa de conferencias, organizado de forma conjunta con los Carmelitas Descalzos y la UNED, abordará la obra sanjuanista desde disciplinas como la poesía, la filosofía, la literatura, la espiritualidad y la teología contemporánea:

El domingo 18 de octubre será el turno a las 19,30 horas, en el Auditorio del Hospital de Santiago, para los escritores y profesores Luce López-Baralt y Ángel García Galiano que hablarán sobre 'San Juan de la Cruz: en par de los levantes', reflexionando sobre el legado del místico a partir de un libro escrito conjuntamente.

El lunes 19 de octubre, a las 20,00 horas, la actriz y escritora Isabel Ordaz intervendrá con la ponencia 'La poesía de San Juan de la Cruz. El nombre que multiplica los nombres', una aproximación personal a la palabra poética y mística del santo.

El martes 20 de octubre, Josep Maria Esquirol, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, impartirá la conferencia 'Los vértices de una sintonía filosófica', donde analizará los puntos de encuentro entre su filosofía y el pensamiento del santo en torno a la alteridad, la infinitud, el amor y el alma humana.

El miércoles 21 de octubre, la escritora y pensadora Sofía Ugena-Sancho ofrecerá la ponencia 'Cántico en un claro', explorando el diálogo entre el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz y el pensamiento de María Zambrano.

El jueves 22 de octubre, el poeta y ensayista Ramón Andrés presentará 'Juan de la Cruz. Declaraciones de amor y tiniebla', abordando la relación del santo con el silencio, la nada y su poesía.

Por último, el viernes 23 de octubre, Fray Miguel Márquez Calle, teólogo, escritor y prepósito general de los Carmelitas Descalzos, cerrará el ciclo con 'Desafíos de san Juan de la Cruz a la teología y la espiritualidad de nuestro tiempo', analizando la vigencia de su pensamiento en el mundo contemporáneo.

La concejala de Cultura de Úbeda, Elena Rodríguez, ha destacado en la presentación del programa de este evento el compromiso del Ayuntamiento de Úbeda con la divulgación del patrimonio espiritual y cultural de San Juan de la Cruz, agradeciendo la implicación de los Carmelitas Descalzos y la colaboración de la UNED para hacer posible esta programación.

Asimismo, Rodríguez ha subrayado el "alto nivel intelectual" de los ponentes y ha puesto en valor la colaboración de la Muestra de Teatro de Otoño, que reservará un espacio destacado al santo con el espectáculo inaugural.

Por otra parte, la edil de Cultura ha tenido palabras de reconocimiento para Lucas Hidalgo, autor del cartel anunciador de esta edición y del documental Un viaje místico, centrado en la llegada de San Juan de la Cruz a Úbeda, agradeciendo su estrecha colaboración con el convento de los Carmelitas Descalzos.

En la presentación del programa también han participado el director de los Centros Asociados de la UNED en la provincia de Jaén, Vicente Ruiz; el autor del cartel anunciador, Lucas Hidalgo; y el prior de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, el padre Paco Víctor.