La UCO lleva a seis institutos de Córdoba herramientas para defenderse frente a los bulos

La periodista de Maldita.es Laura García Merino (al fondo), en uno de los talleres de ‘Sal del cuadro’. - UCO

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha llevado a seis institutos de la provincia herramientas para mostrar a los alumnos defenderse frente a los bulos, través del programa 'Sal del cuadro', que ha llegado, en su cuarta edición, a alrededor de 200 estudiantes de centros educativos de los municipios de Fuente Obejuna, Villaviciosa, Benamejí, Montilla y Córdoba capital

A través de una nota, desde la UCO se ha argumentado que, "de las gafas amarillas de Marcos Llorente, a la crisis migratoria en Ceuta, pasando por las estafas que suplantan a empresas bancarias o de mensajería, la red está plagada de noticias e imágenes descontextualizadas, timos, medias verdades y bulos que se propagan rápidamente por intereses económicos o políticos, o simplemente con el objetivo de sembrar confusión" y, "para hacerles frente es necesario entender cómo funcionan y contar con herramientas para identificarlas y frenarlas".

Ese es el objetivo de 'Sal del cuadro', el programa con el que la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Córdoba lleva a los centros educativos de la provincia talleres para concienciar y favorecer la alfabetización mediática y científica del alumnado.

En su cuarta edición, alrededor de 200 alumnos y alumnas de los centros educativos Lope de Vega (Fuente Obejuna), La Escribana (Villaviciosa de Córdoba), Don Diego de Bernuy (Benamejí), Inca Garcilaso (Montilla), Santa Rosa de Lima (Córdoba) y López Neyra (Córdoba) han aprendido a identificar bulos de la mano de la coordinadora de Maldita Ciencia en la Fundación Maldita, Laura García Merino.

A lo largo de sesiones de una hora de duración, celebradas en los propios centros educativos, el alumnado ha dialogado con la periodista sobre los distintos formatos en los que suelen presentarse estos bulos a través de casos que les son cercanos, como los relacionados con los ídolos del fútbol o influencers de éxito.

El objetivo de 'Sal del cuadro' es que el alumnado pueda defenderse a sí mismo y a su entorno de este grave problema que amenaza la sociedad, la convivencia y la salud democrática. Desde que se puso en marcha, la iniciativa ha llegado a medio millar de adolescentes a través de los talleres de 'Sal del Cuadro', que en 2026 ha aumentado el número de sesiones para atender mejor la alta demanda de los centros educativos.

Desde 2025, la actividad también se realiza en bibliotecas públicas y se ha extendido territorialmente con sesiones en colaboración con los Centros de Desarrollo Territorial. 'Sal del cuadro' es una iniciativa incluida en el XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).