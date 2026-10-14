La UGR coloca la primera piedra del nuevo edificio de la Escuela Técnica de Informática y Telecomunicación

La actuación, con un presupuesto de casi 13 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, permitirá ampliar los espacios destinados a docencia, laboratorios e investigación en el Campus de Aynadamar. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha celebrado este miércoles el acto de colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT), una actuación destinada a ampliar la capacidad docente e investigadora del centro mediante la construcción de un inmueble de 7.736 metros cuadrados construidos en el Campus de Aynadamar.

El vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UGR, Germán Martínez Montes, ha destacado el esfuerzo inversor realizado por la Universidad para hacer realidad esta actuación, financiada íntegramente con recursos propios, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de espacio de la Escuela.

Por su parte, el director de la ETSIIT, Pedro García Teodoro ha calificado el proyecto como "un logro de toda la comunidad universitaria" y ha agradecido la implicación tanto del actual equipo de gobierno de la Universidad como del anterior equipo de dirección de la Escuela.

El arquitecto director de la obra, Carlos Belmonte, ha presentado las principales características del proyecto, entre las que ha destacado su eficiencia energética. El edificio cuenta con una calificación energética favorable, como resultado, entre otros factores, del elevado nivel de aislamiento y del rendimiento de los sistemas de climatización y calefacción. El proyecto incorpora, además, criterios orientados a reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad ambiental.

UN EDIFICIO PARA AMPLIAR LOS ESPACIOS DOCENTES

El proyecto, promovido por el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, cuenta con un presupuesto de contratación de casi 13 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses. El edificio dispondrá de cuatro plantas sobre rasante y un sótano, con aulas, seminarios, laboratorios, espacios de trabajo y servicios de apoyo.

También contará con aparcamiento para 50 vehículos y una conexión con el inmueble actual mediante una pasarela elevada. La actuación incorporará criterios de eficiencia energética y protección solar, y permitirá una ocupación máxima de 1.747 personas.

Durante la colocación de la primera piedra, se ha depositado una urna conmemorativa con los planos de la obra, periódicos del día, monedas de curso legal, un dispositivo tecnológico y el acta firmada por las autoridades presentes.

La jornada ha continuado con la celebración del acto de inauguración del curso académico 2026-2027 de la ETSIIT, en el salón de actos de la Escuela, al que ha asistido el vicerrector de Transformación Digital de la UGR, Gabriel Maciá Fernández.