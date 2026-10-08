La UGR conmemora el quinto centenario de la llegada de Carlos V a la ciudad con una escultura en Puerta de Elvira

Estatua de Carlos V en Puerta de Elvira, en Granada. - UGR

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha instalado este jueves, 8 de octubre, en Puerta de Elvira una escultura de Carlos V realizada en el año 2000 por el equipo RO-TO, formado por Gerardo Rosales y Ruiz Torroba.

La ubicación elegida para la escultura guarda relación con un episodio histórico de la ciudad: el 4 de junio de 1526, Carlos V e Isabel de Portugal realizaron su entrada en Granada a través de Puerta de Elvira, lugar tradicional de recepción de los monarcas.

Allí se celebró un solemne recibimiento antes de que los emperadores accedieran al interior de la ciudad y se dirigieran a la Alhambra.

Este acto, que forma parte de las actividades conmemorativas del V Centenario de la fundación de la Universidad de Granada. Durante la inauguración, el rector, Pedro Mercado, ha recordado que este año se conmemora "la visita de Carlos V e Isabel de Portugal, una estancia crucial para nuestra historia y que coincide, además, con el año en que la Universidad de Granada celebrará el V Centenario de la Cédula Real por la que el emperador creó los Estudios Generales".

"Recuperar, restaurar y conservar esta obra para situarla ahora en un nuevo escenario ciudadano forma parte de nuestra vocación de ser una universidad ciudadana, poniendo nuestro patrimonio y el arte contemporáneo al servicio de Granada", ha agregado.

Por su parte, Francisco Sánchez Montes, coordinador de las actividades del V Centenario de la UGR, ha explicado que la escultura "tiene un valor singular como llamada a un espacio escénico que es la ciudad de Granada y al lugar por el que entraron la emperatriz Isabel y el emperador Carlos V en 1526".

"Con esta instalación, la Universidad conmemora también el impulso dado por Carlos V a la creación de los Estudios Generales y ofrece una mirada contemporánea a nuestra historia con el objetivo de atraer al público y convertir este espacio en un referente para la ciudadanía".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "la vinculación de Carlos V con la ciudad de Granada marcó el destino de la ciudad, impulsando de manera decisiva la fundación de nuestra Universidad. Que su figura vuelva a presidir la Puerta de Elvira, el mismo lugar por el que entró en Granada hace cinco siglos, es un gesto cargado de significado", ha destacado.

La obra, propiedad de la Universidad de Granada, constituye una reinterpretación del retrato ecuestre Carlos V a caballo en Mühlberg, pintado por Tiziano en 1548 y conservado en el Museo del Prado.

Realizada por el equipo RO-TO en 2000 para conmemorar el V Centenario del nacimiento del emperador, la escultura fue concebida para su exhibición al aire libre y está formada por chapas de hierro soldadas sobre una estructura anclada a una base de hormigón.

La pieza, de aproximadamente 4,5 metros de longitud, 3,5 metros de altura y un peso cercano a las ocho toneladas, permaneció instalada durante años en el Campus de Cartuja.

Tras sufrir diversos procesos de deterioro derivados de su exposición continuada a la intemperie, fue sometida a trabajos de restauración y conservación antes de su traslado a Puerta de Elvira, donde ha quedado instalada coincidiendo con la conmemoración de la llegada de Carlos V a Granada en 1526.