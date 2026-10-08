La UGR dice que "velará por la normalidad" tras el escrache a un profesor a grito de "fuera rentistas de la Universidad"

Escrache a un profesor de la UGR a grito de "Fuera rentistas de la Universidad". - @AEPGRANADA

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha asegurado que la institución está "estableciendo las medidas para velar por la normalidad académica" tras el escrache que ha tenido lugar en uno de sus centros a un profesor en el que los protestas le gritaron "Fuera rentistas de la Universidad".

Tras ser cuestionado por los periodistas por este hecho, Mercado ha dicho que está recabando información y documentando los hechos, que por otra parte han sido difundidos en forma de vídeo en publicaciones en redes sociales de colectivos estudiantiles.

El rector de la UGR ha subrayado que el que ha calificado como "acto de protesta" no tiene directamente nada que ver con una causa académica, y ha rechazado que haya una situación de "alerta" en la Universidad de Granada; si bien ha hecho extensiva la necesidad de establecer medidas para velar por la normalidad no solo a la Escuela de Arquitectura donde ocurrieron los hechos, sino a todos los centros de la Universidad.

"Tenemos 53 edificios y al mismo tiempo esto es una cuestión de 'normalidad', entre comillas. Son hechos que evidentemente pues alteran la vida académica y de lo que se trata es intentar velar por la normalidad y que no se produzcan hechos que violen derechos", ha expresado.

Fuentes de colectivos estudiantiles participantes en el escrache al profesor de la UGR han señalado a Europa Press que este acto de protesta está vinculado a la movilización y acampada promovida por distintos colectivos en torno al problema de la vivienda. Además, precisan que en este caso el profesor está relacionado con un proceso de judicial que podría concluir con un desahucio para Paloma, una vecina de la céntrica zona de Plaza Nueva en la capital granadina.