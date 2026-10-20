UGT-A alerta de que "tener un trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda digna"

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín. - UGT

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha alertado este martes que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la clase trabajadora, hasta el punto de que "disponer de un empleo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente". Así lo ha manifestado durante la inauguración de las jornadas 'Vivienda: un derecho, no un privilegio. Retos y soluciones para la provincia de Sevilla', organizadas por UGT Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol.

Durante su intervención, Martín ha advertido de la creciente distancia entre los salarios y el precio de la vivienda. En este sentido, ha señalado que, durante la última década, el precio de la vivienda en propiedad se ha incrementado alrededor de un 70% en España, mientras que los salarios apenas han crecido un 21%. Una situación "especialmente preocupante en Andalucía", donde el encarecimiento de la compraventa de viviendas alcanza el 92,5% en los últimos diez años, tal y como ha asegurado el sindicato en una nota de prensa.

"¿De qué sirve conseguir una subida salarial si buena parte de esa mejora termina absorbida por el alquiler o por la hipoteca?", se ha preguntado el responsable sindical, quien ha insistido en que no se puede permitir que los avances conseguidos mediante la negociación colectiva y las mejoras salariales "se diluyan ante unos precios cada vez más inasumibles".

Para Oskar Martín, esta realidad obliga a situar la vivienda en el centro de la acción sindical. "La lucha por la vivienda también es una lucha sindical. Es una lucha por los salarios, por la igualdad y por la dignidad de las personas trabajadoras", ha subrayado. El secretario general de UGT Andalucía ha puesto especial atención en las dificultades de la población joven para acceder a una vivienda y construir un proyecto de vida propio.

Según los datos expuestos durante su intervención, únicamente el 14,5% de los jóvenes vive emancipado, la peor cifra desde que existen registros, mientras que la edad media de emancipación en España supera ya los 30 años. Además, alquilar una vivienda en solitario supone prácticamente el 99% del salario neto mensual de una persona joven.

"No podemos pedirle a nuestra juventud que estudie, que se forme, que trabaje, que se esfuerce y que contribuya al desarrollo de nuestra sociedad y, al mismo tiempo, condenarla a no poder salir de casa de sus padres", ha lamentado.

Martín ha advertido de que esta situación no solo limita las oportunidades individuales, sino que también compromete el futuro colectivo. "Una sociedad que impide a sus jóvenes construir su futuro es una sociedad que está hipotecando también su propio porvenir", ha afirmado.

MÁS VIVIENDA PÚBLICA Y MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN

Durante su intervención, el secretario general de UGT Andalucía ha reclamado un cambio de enfoque en las políticas de vivienda para dejar de considerarla exclusivamente como un producto de inversión y garantizar su función social. En este sentido, ha recordado que, según el Banco de España, existe una necesidad acumulada de alrededor de 750.000 viviendas para cubrir la demanda generada entre 2021 y 2025, mientras que el parque público de vivienda apenas da cobertura al 1,7% de los hogares.

En Andalucía, además, las proyecciones oficiales apuntan a la creación de unos 52.000 nuevos hogares anuales, una realidad que, a juicio de Martín, exige una respuesta pública ambiciosa y sostenida en el tiempo.

"No basta con construir más viviendas. Hay que garantizar que las viviendas que se construyan sean accesibles para quienes las necesitan", ha defendido. Por ello, ha reclamado ampliar el parque público de vivienda, especialmente en régimen de alquiler asequible, movilizar suelo público, impulsar la rehabilitación y establecer medidas que frenen la especulación y los abusos.

Asimismo, ha exigido una mayor implicación y coordinación entre todas las administraciones públicas. "El Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos tienen que actuar. Con coordinación, con recursos y con medidas concretas", ha señalado.

Martín también ha advertido de que la crisis de la vivienda está agravando las desigualdades sociales, al afectar especialmente a quienes no disponen de patrimonio familiar, a las personas jóvenes y a las familias trabajadoras con menores ingresos.

El secretario general de UGT Andalucía ha relacionado directamente la situación de la vivienda con la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre, impulsada por las organizaciones sindicales junto al sindicato de inquilinas. En este sentido, ha explicado que las reivindicaciones de la movilización van más allá de las condiciones estrictamente laborales y responden a la necesidad de garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la clase trabajadora.

"No podemos separar las condiciones laborales de las condiciones de vida", ha asegurado, insistiendo en que los salarios deben permitir afrontar no solo los gastos de vivienda, sino también la alimentación, la energía, el transporte y las necesidades básicas de las familias.

Para Martín, la huelga general "responde precisamente a esa realidad: la de miles de personas que, pese a trabajar, encuentran cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y acceder a derechos esenciales".

"Queremos mejores salarios, pero también queremos que esos salarios permitan vivir. Queremos empleo de calidad, pero también queremos que tener un empleo signifique poder desarrollar un proyecto de vida", ha reivindicado.

Las jornadas, inauguradas por el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, se celebran en la Fundación Cajasol con el objetivo de analizar la situación de la vivienda en la provincia y plantear soluciones desde el ámbito institucional, sindical y profesional. El programa contempla dos mesas redondas. La primera aborda las principales dificultades de acceso a la vivienda en Sevilla y las respuestas de las administraciones públicas, con representantes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Diputación de Sevilla, Emvisesa y el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La segunda mesa se centra en las propuestas para ampliar la oferta de vivienda, impulsar la construcción y rehabilitación y avanzar hacia nuevos modelos residenciales. En ella participan especialistas del ámbito de la arquitectura, la innovación urbana y responsables de vivienda de UGT.

En el cierre de su intervención, Oskar Martín ha insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a las soluciones y situar el acceso a la vivienda entre las prioridades de las políticas públicas.

"La vivienda no es un lujo. No es un privilegio. No puede ser un derecho reservado únicamente a quienes más tienen. La vivienda es un derecho. Y los derechos hay que garantizarlos", ha concluido.