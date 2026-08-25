UGT-A asegura que el seguimiento de la huelga en las plantas de Airbus en Sevilla y Cádiz es "casi total"

Archivo - Foto de archivo de la visita a las instalaciones de Airbus Crisa, a 26 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha asegurado este martes que el seguimiento de la huelga es "casi total" en las plantas de Airbus en sus centros de producción en Cádiz y Sevilla. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha confirmado que "no hay actividad" en la planta gaditana, al igual que "la paralización" es "casi total" en Sevilla.

De hecho, el portavoz de UGT Sevilla en la empresa aeronáutica, José Antonio Vázquez, ha subrayado la "inactividad" del personal de la empresa "casi al completo" en la capital hispalense. De este modo, los representantes de los trabajadores aseguran que la intención es la de mantener los paros indefinidos.

Airbus ha lamentado la decisión de mantener los paros indefinidos por parte de los trabajadores y ya evalúa el impacto que esta huelga tendrá sobre su producción, compromisos con clientes y reputación. La compañía, que defiende que sus últimas ofertas ya recogen las principales demandas de la plantilla, califica de "crítico" alcanzar un acuerdo inminente para salvaguardar el proyecto en España, por lo que mantiene su apuesta por la negociación.

Las votaciones en las asambleas celebradas este lunes tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde en los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla), Illescas (Toledo) y Albacete, confirmaron el rechazo a la oferta patronal, mientras que en Cádiz la asamblea se aplazó al 1 de septiembre para adherirse a la decisión mayoritaria.

En la última reunión del SIMA del pasado viernes, la empresa ofreció un planteamiento de diálogo y paz social donde garantizaba un incremento salarial vinculado al IPC, sumado a un porcentaje adicional para la recuperación del poder adquisitivo. Además, prometió restituir las condiciones previas de teletrabajo y retirar el recurso presentado ante el Tribunal Supremo sobre los complementos por baja médica (IT), comprometiéndose a devolver los descuentos aplicados.

Sin embargo, las propuestas han resultado insuficientes para la plantilla. La falta de concreción en los plazos y cuantías de la subida salarial, junto con la postergación de asuntos clave como las vacaciones, la flexibilidad horaria, el servicio de comedor o el transporte colectivo, han decantado el voto de los trabajadores hacia el paro indefinido.