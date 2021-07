UGT convoca tres días de huelga en julio y agosto en el sector de la limpieza de Córdoba para exigir "un convenio digno"

CÓRDOBA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba, sindicato mayoritario en el sector de la limpieza, ha convocado tres días huelga en dicho sector, para los días 21 de julio y 4 y 18 de agosto, "ante la intransigencia de la patronal a negociar un convenio digno y justo para las trabajadoras y trabajadores del sector", y con la previsión, en el caso de no alcanzar un acuerdo antes, de convocar huelga indefinida para todo el mes de septiembre.

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, el secretario general de FeSMC de UGT Córdoba, Juan Martínez, quien ha justificado la convocatoria de huelga en el hecho objetivo de que "los trabajadores y trabajadoras de este sector están unos 150 euros por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", siendo ésta "una circunstancia que las empresas solventan ajustando los complementos para llegar al mínimo legal".

Eso decir, según ha señalado el sindicalista, que "en muchas ocasiones a las empresas les están saliendo gratis las horas extras que se trabajan o los pluses de nocturnidad, porque los disfrazan de complementos para llegar a esos 150 euros, en vez de abonarlos al margen del salario", que, por sí mismo, ya debía corresponderse con el SMI.

En este sentido, Martínez ha explicado que la patronal "está ofreciendo suprimir complementos como el de transporte o de antigüedad a cambio de una subida salarial del 1,5 por ciento, una propuesta que nos parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a los y las profesionales del sector".

Así, el responsable sindical ha avanzado que "UGT se ha plantado, ya no valen otras medidas más prudentes ni medias tintas, nuestro sindicato no va a firmar ningún acuerdo que no contemple las garantías mínimas legales para el colectivo y, para exigirlo, irá a la huelga".

De esta forma, Martínez ha lamentado que "la limpieza solo se considere esencial cuando conviene, como ha ocurrido en la pandemia, pero no para reconocer unos mínimos derechos laborales y salariales, ya que algunos siguen anclados en mentalidades de hace 50 años, en los que el marido llevaba el sueldo a casa y la mujer limpiaba escaleras solo para ayudar", olvidando que estas mujeres "no son profesionales de segunda".

Además, desde el sindicato rechazan los servicios mínimos "abusivos que están planteando las empresas" para los días de huelga, ya que "a veces ni sustituyen a las compañeras y compañeros que están de baja o vacaciones, y ahora pretenden que haya más gente trabajando un día de huelga que un día normal", de modo que, "si establecen unos servicios mínimos considerando esencial al sector, que lo consideren esencial para pagarle" también.

Junto a ello, el representante sindical ha afirmado que "las administraciones tienen mucha responsabilidad, porque son las que hacen concesiones públicas a empresas privadas". Tanto es así, que "en el lote de 62 millones de euros que la Junta de Andalucía ha sacado a concurso para la limpieza de los centros sanitarios de Córdoba y provincia, se han calculado costes salariales mensuales por menos de 800 euros, más una subida del 1,5 por ciento".

Por eso, según ha señalado Martínez, "desde UGT hemos recurrido y solicitado la paralización de este proceso, hasta que se firme el nuevo convenio, porque las administraciones no pueden ser cómplices de este despropósito", el de pagar a los trabajadores del sector de la limpieza por debajo del SMI.