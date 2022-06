UGT-A exige que el 90% de los contratos sean indefinidos, en sus propuestas a los partidos para el 19J

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A ha exigido a los partidos políticos combatir la temporalidad y elevar hasta el 90% los contratos indefinidos, teniendo en cuenta que, por el momento, representan el 39%.

Así lo han señalado la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT-A, Juan Carlos Hidalgo, en la presentación del documento de propuestas del sindicato a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de este 19 de junio.

"Le pedimos a los partidos, a todos los que concurren a las elecciones, que hablen de lo importante, que centren el debate en lo que necesitan los andaluces, que es el empleo de calidad", han insistido.

Según ha expuesto Castilla, "exigimos a los partidos que se consiga que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial de forma involuntaria no supere el 25%". En este sentido, ha ahondado en que "es prioritario elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según lo establecido en la Carta Social Europea y que en 2023 se llegue a los 1063 euros mensuales".

De igual manera, ha abogado por reducir la tasa de paro juvenil andaluza hasta el 25%, así como reducir la tasa de paro femenina por debajo del diez por ciento. Además, también ha llamado a elevar la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo hasta el 80%.

"Las políticas activas de empleo son fundamentales para generar empleo, le decimos al Gobierno que no es de recibo que se tenga que devolver dinero porque no se gastan en estas políticas, en formación y orientación. También queremos recordarle al Gobierno andaluz que estamos todavía pendientes de que nos llamen para ese instrumento que le propusimos, una comisión de seguimiento para saber hacia dónde van los fondos Next Generation y no se devuelva dinero y que vaya al cambio de modelo productivo, con una mayor industrialización", ha subrayado.

PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Según Castilla, "hay que acabar con la precarización del empleo en los servicios públicos y financiar correctamente la sanidad, tenemos que hablar de equidad e igualdad, porque en esta pandemia, por recortar lo público, hemos visto las consecuencias de esos recortes".

"Necesitamos un pacto por la educación, con consenso y proteger la educación pública. Fortalecer el cuarto pilar, los servicios sociales tan necesarios, proteger la dependencia, respetando las condiciones laborales de estas trabajadoras, que en su mayoría son mujeres, que trabajan en condiciones precarias", ha señalado.

De igual manera, ha considerado "fundamental" fomentar la cooperación al desarrollo, que forma parte de nuestro ADN, así como no olvidar "nuestro pasado" porque "estamos convencidos de que la memoria histórica y democrática es la mejor forma de evitar cometer errores del pasado", ha dicho.

Finalmente, ha señalado que "hay que hacer un llamamiento a las fuerzas políticas para que aprovechen la campaña para hablar de los problemas de Andalucía". "Estamos cansados de tanta crispación y de hablar de lo que no es importante para la ciudadanía en general y para la clase trabajadora en particular", ha enfatizado.

"POCA SENSIBILIZACIÓN" CON LA SINIESTRALIDAD

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo ha explicado que uno de los objetivos principales de los programas electorales debe ser conseguir disminuir el número de parados, "uno de nuestros principales problemas".

Y, en este sentido, ha apuntado que el plan de empleo para Andalucía presentado por el Gobierno central, de 50 millones, es "insuficiente". "Ya presentamos nosotros uno antes de la pandemia, en el que calculamos que harían falta unos 200 millones, con un objetivo ambicioso, pero qué mínimo que hubiera un compromiso de la Junta de incrementar con la misma cantidad al menos que ha planteado el Gobierno central".

Hidalgo ha advertido de que "no hemos recuperado los niveles de convenios y empresas afectadas por la negociación colectiva anteriores al 2019, hay un parón significativo y tiene que haber políticas del gobierno para apoyar la negociación colectiva, para mejorar las condiciones laborales".

Por otro lado, ha insistido en que "no hay conciencia ni sensibilidad en los partidos políticos para erradicar la siniestralidad laboral, no se hacen propuestas para acabar con ella, ya hay 42 andaluces fallecidos en accidente laboral, no puede ser que por ir a trabajar te juegues la vida", ha concluido.