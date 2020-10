UGT no firmará el acuerdo de la Junta de Andalucía con sindicatos porque ve "insuficientes" los 1.500 docentes más

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha informado este martes que no firmará el acuerdo alcanzado esta misma mañana entre la Junta de Andalucía y varios sindicatos porque ve "insuficientes" los 1.500 docentes más negociados para la escuela pública a repartir entre Educación Infantil, Primaria, 1º y 2º de Secundaria (ESO), residencias escolares y Educación Especial, y pide que la negación ante la firma de este acuerdo no se entienda como un "aspecto político".

En un comunicado, UGT señala que respeta la decisión de los sindicatos que sí han firmado el pacto (ANPE, CSIF y CCOO), pero esgrime este motivo para rechazarlo, añade que siguen sin saber

las "necesidades reales" de los centros y que el acuerdo se plasma una cifra cualquiera "sin haber hecho un estudio previo".

El sindicato había pedido que, "ya que se le ha dado tanta sobrecarga a los equipos directivos durante este inicio de curso", ahora si se les hiciese partícipe y fuesen los propios centros los que dijesen cuáles son sus demandas de profesorado para tener números de docentes "adecuados a las necesidades reales".

UGT ahonda en que la Consejería de Educación y Deporte "no ha hecho un esfuerzo importante ante" este curso escolar, "ha dejado todo el trabajo" en manos de los equipos directivos y ahora pretende hacer copartícipes a los sindicatos. "Hay que tener en cuenta que si el curso está llevándose a cabo sin incidentes graves es gracias a la labor de los docentes andaluces que se ponen cada día en riesgo", añade.

También señala que salió a la calle los días 18 y 30 de septiembre para reivindicar menos ratios, más docentes y así tener más seguridad en las aulas, pero la ratio no se ha bajado y por tanto "no se puede asegurar el 1,5 metros de distanciamiento entre el alumnado".

Por otro lado, pide que los llamamientos telefónicos del personal interino, que está en bolsa, se hiciesen de forma más transparente y esto "no se ha recogido en el acuerdo". Además, desde UGT, como firmantes del acuerdo de la Mesa de Función Pública sobre el teletrabajo, entienden que al incluirlo como anexo de este nueve acuerdo "no se le está dando la importancia que merece".

Por estos motivos, entre otros, "desde UGT no vamos a firmar el acuerdo, puesto que no vamos a ser copartícipes de la mala gestión de la Consejería de Educación y Deporte, a la cual llevamos reclamándole un estudio pormenorizado de las necesidades de profesorado en Andalucía desde marzo y hasta el día 15 de septiembre no nos reconoció que hacían falta más de 10.000 docentes para tener ratios a 20. No queremos que la negación ante la firma de este acuerdo se entienda como un aspecto político puesto que somos sindicato y lo que defendemos es la mejora de las condiciones laborales del profesorado", concluye.