UGT-A pide a la Junta información "clara y no solo propaganda" del plan de choque contra las listas de espera

Publicado 21/03/2019 17:13:22 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT-A ha exigido este jueves al consejero de Sanidad y Familias, Jesús Aguirre, una información "clara y transparente y no solo propaganda" sobre el plan de choque contra las listas de espera en la sanidad andaluza. "A ver si va a resultar que las ventanas no solo no las abren, sino que las tapian", ha advertido.

En un comunicado, UGT ha lamentado "la falta de información" que tienen los trabajadores y los representantes sindicales sobre este plan que comenzará a partir del 1 de abril.

"Hay muchas cuestiones que necesitan respuestas: ¿Cuántos profesionales van a aumentar y dónde van a trabajar? ¿Qué infraestructuras van a utilizar? ¿En qué consiste el "traslado de profesionales" al que hace referencia? ¿Quiénes son y a qué categorías pertenencen esos 200 trabajadores a los que dice afectar?", ha apuntado.

De igual manera, también ha criticado que no tengan información sobre el traslado de la actividad quirúrgica a las tardes y los sábados: "ni cómo, ni cuánto, ni en qué conceptos se va

a pagar", ha hecho hincapié el sindicato.