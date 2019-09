UGT-A pide respeto para las personas con displasia ósea ante el cartel de un festejo que anuncia "enanitos toreros"

Publicado 25/09/2019 14:56:35 CET

Ugt Andalucía Exige Que No Se Vulnere Los Derechos De Las Personas Con Displasia Ósea - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha exigido la no vulneración de los derechos de las personas con displasia ósea ante el anuncio de la celebración de un espectáculo taurino de la Feria de Jaén que publicita un espectáculo cómico taurino con los "enanitos toreros" y UGT Andalucía ha demandado que no se use como reclamo el término "enanismo".

El sindicato, a través de un comunicado, ha argumentado que la eliminación de esa referencia al enanismo es para dignificar a las personas que sufren discapacidad porque ha sido utilizado durante siglos como "símbolo de mofa, humillación y aislamiento", y que ha considerado que ha provocado "la exclusión social y la vulneración de los derechos fundamentales de todas las personas con esta discapacidad".

UGT Andalucía ha hecho hincapié en que España ratificó en 2007 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que ese texto forma parte del ordenamiento jurídico español y es de obligado cumplimiento por las Administraciones.

El tratado ha obligado a los Estados y a todos sus poderes públicos y autoridades, incluidos los ayuntamientos, a adoptar las medidas necesarias para que no se denigre la imagen de las personas con discapacidad.

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión al Estado español, de marzo de 2019, ya mostró su preocupación por "los continuos estereotipos negativos y la imagen degradante de las personas con discapacidad", como es el caso de "la forma en que se representa a las personas con 'enanismo' en las corridas de toros y en los programas de humor en los principales canales de los medios de comunicación".

"Son todas las personas con displasias óseas las que se ven afectadas por una devaluación social al extrapolarse una imagen estereotipada sin tener en cuenta las distintas realidades de cada persona, por lo que insistimos en que se respeten los derechos de estas personas y se utilicen términos correctos", ha indicado el sindicato en su comunicado.