UGT reivindica igualdad de oportunidades y "financiación justa" en el Día de Andalucía

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha reivindicado igualdad de oportunidades y "financiación justa" para la comunidad autónoma este domingo 28 de febrero, Día de Andalucía, una jornada especial, marcada por la pandemia, en la que han muerto ya más de 8.000 andaluces, a los que el sindicato quiere recordar y enviar "un mensaje de comprensión y solidaridad" a sus familias.

"El diálogo social tiene que ser pieza esencial, si queremos afrontar el futuro de Andalucía con garantía de éxito", afirma en un comunicado Castilla, quien muestra su agradecimiento y el del sindicato que dirige "a los trabajadores esenciales, los sanitarios, trabajadoras de dependencia, docentes, mensajeros, transportistas, empleadas de hogar, cuerpos de seguridad, y tantos otros que han hecho posible la continuidad de la actividad, de los suministros, y que han evitado un colapso social y económico".

UGT también quiere hacer valer su "utilidad social", no sólo como organización defensora de los derechos laborales, sino muy especialmente durante la pandemia, como "servicio público de asesoramiento a la ciudadanía", con más de un millón de consultas atendidas, y de "negociador necesario" para la puesta en marcha de políticas de protección social, como las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV), "la subida de las pensiones, de nuevo, según el IRPF", o las ayudas a trabajadores autónomos.

Castilla asegura que este 28F no es un Día de Andalucía más. "Si antes teníamos retos que superar, ahora tenemos que hacer una reflexión sobre la gravedad de la situación socioeconómica, pero también de la oportunidad que supone el momento para acelerar los cambios pendientes, aprovechando también los fondos europeos, en los que UGT y los agentes sociales tenemos que mucho que aportar, a la hora de decidir los sectores, las empresas y las personas que deben percibir dichas ayudas", afirma.

"Desde UGT reconocemos que Andalucía ha avanzado mucho, desde que hace hoy 41 años, los andaluces decidimos optar por la vía rápida, el artículo 151 de la Constitución, para alcanzar nuestra autonomía plena, en el Referéndum del 28 de febrero de 1980", agrega.

Dice Castilla que "reforzar la autonomía sirve para aumentar la cohesión territorial". "Insistimos en la necesidad de un sistema de financiación justo para nuestra tierra. Los andaluces no queremos ser más ni menos que nadie, queremos tener las mismas oportunidades que el que nace en otra comunidad autónoma", apunta.

Así, afirma que en el modelo de UGT para la región está potenciar la industria, "esa que si no actuamos ya van a desmantelar"; una "transición justa" para que no se pierda empleo hacia el desarrollo de las energías renovables y no contaminantes; o el aumentar la inversión en ciencia y tecnología, e implementar medidas que desarrollen la digitalización y los nuevos sistemas de producción.

"Todo ello sin olvidar al sector terciario, los servicios, el turismo, el comercio y la hostelería son también importantes, pero con una implantación acorde con el medio ambiente y con mejores salarios y condiciones laborales. Los servicios públicos deben de ser potenciados y valorados, para evitar que unos nuevos recortes debiliten el sistema, como ha ocurrido durante la pandemia, por culpa de las restricciones tomadas durante la última crisis", agrega.

"Y para no dejar a nadie atrás, no podemos olvidar la alta tasa de pobreza. Andalucía sigue en el vagón de cola en cuanto a paro y exclusión social, y las políticas públicas deben proteger, con más eficacia, a toda la ciudadanía andaluza que lo necesite", concluye.