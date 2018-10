UGT-A, "satisfecho" por que se garanticen las pensiones en Andalucía y el poder adquisitivo de "muchos pensionistas"

Publicado 24/09/2018 13:49:49 CET

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía se ha mostrado este lunes "satisfecho" con que la Junta garantice que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán conforme al IPC, algo que han reclamado "por activa y pasiva" para garantizar "el poder adquisitivo de muchos pensionistas".

Fuentes del sindicato han indicado a Europa Press que el proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, que se publicó el pasado 21 de septiembre en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), incluye una disposición adicional segunda en la que se recoge la revaloración del complemento a las pensiones mínimas.

"Las personas beneficiarias de las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva es evidente que tienen un mayor impacto en las mujeres. El origen de esta desigualdad que hace a la población femenina perceptora en mayor número de estas prestaciones lo podemos encontrar en el carácter asistencial de las mismas, pues históricamente las mujeres han presentado una mayor vulnerabilidad social y

económica ante una situación de partida desigual, y en consecuencia existe un mayor

número de ellas que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho

suficientemente para causar derecho a una pensión contributiva, en tanto no han

tenido acceso al mercado laboral", han subrayado.

Esta modificación se ha llevado a cabo para hacer frente a los avances sociales que Andalucía ha experimentado desde la puesta en marcha de esta ley en 2007, así como los distintos acuerdos derivados del pacto de igualdad, las conclusiones de los Grupos de Trabajo del Parlamento de Andalucía, entre los que UGT Andalucía está presente y ha participado activamente, los debates de las organizaciones feministas y la evaluación de los aspectos fuertes y débiles de la legislación autonómica en esta materia.

"Se trata de avanzar en el desarrollo de la normativa de igualdad de género

andaluza a fin de conseguir profundizar en los instrumentos y herramientas imprescindibles para que la igualdad legal se plasme en la realidad cotidiana de las

mujeres y hombres de Andalucía", han apuntado.

EL 66% SON MUJERES

UGT-Andalucía ha detallado que, según datos de abril de 2018 del fichero técnico de pensiones no contributivas de la Dirección General del Imserso, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hay un total de 99.413 personas beneficiaras de pensiones no contributivas, de las que 33.699 (33,89%) son hombres y 65.741 (66,11%) son mujeres, es decir, casi el doble.

Con esta revalorización se trata de incrementar las pensiones en una cuantía igual o superior a la variación que presente el IPC del año anterior, tal y como se venía realizando con anterioridad a la reforma introducida en el año 2013, en el que las pensiones dejaron de actualizarse en función del IPC, y comenzó a aplicarse un nuevo índice denominado 'índice de revalorización de las pensiones', que "ha hecho que las pensiones se revaloricen muy por debajo del IPC, muestra de ello, es que desde la entrada en vigor de este nuevo sistema, las pensiones sólo se han revalorizado un 0,25 por ciento anualmente".

Por último, el sindicato ha querido destacar que, durante este año, la Junta de Andalucía ha destinado 21,6 millones a subir un dos por ciento las pensiones asistenciales y no contributivas, a la espera de una nueva subida al aplicarse la nueva regulación anteriormente mencionada.