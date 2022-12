UGT señala la "privatización" y "destrucción" de empleo en centros dependientes de Cultura en Córdoba

CÓRDOBA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz en UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba, Manuel Jiménez, junto al secretario de la sección sindical de UGT en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, José Ortega, ha advertido este jueves de la "privatización" y la "destrucción de empleo" en centros dependientes de Cultura en Córdoba.

Así, en rueda de prensa, han lamentado "la complicada situación que atraviesan los centros culturales dependientes de la Junta en Córdoba, por la absoluta falta de interés que sigue demostrando" el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP), "permitiendo su lento y progresivo desmantelamiento, en cuanto a personal se refiere".

Jiménez ha exigido el fin de tal proceder de la Junta, para así "evitar que caigan los servicios que se prestan a los ciudadanos" en dichos centros, en el marco de "un abandono del servicio público cuyo único fin es la privatización del mismo".

Para ello, es "prioritario y urgente cubrir las plazas de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) creadas por la propia Junta, algo que no se lleva a cabo y que se suma a la no dotación de plazas y a la no cobertura de las incapacidades laborales temporales (ILT)".

El dirigente sindical, que ha destacado la importancia de estos centros culturales, "como parte del motor económico de Córdoba y principal industria de la ciudad", ha afirmado que esta situación "está suponiendo una sobrecarga de trabajo para el personal existente, mermando sus derechos laborales, y está poniendo en peligro el propio funcionamiento de estos espacios públicos".

Así, según ha explicado, por su parte, José Ortega, "la situación es insostenible en unidades como el Museo de Bellas Artes, con las seis plazas técnicas y de administración sin cubrir, y que actualmente cuenta con dos efectivos cedidos por otras unidades de forma temporal; un museo tan falto de personal de atención al público que, para poder dar los turnos de descanso, se ve obligado a cerrar salas de exposición o se recurre a la externalización del servicio".

En cuanto a la Sinagoga, el sindicalista ha indicado que, "aunque su RPT se encuentra cubierta al 100 por 100, esto resulta insuficiente, como demuestra que, para prestar unos mínimos servicios de calidad, se tuvieron que adscribir dos efectivos pertenecientes al Museo Arqueológico, algo que sucedió en 2014 y que sigue sin resolverse, provocando un serio perjuicio a ambos centros". Además, Ortega ha recordado la próxima apertura del Centro de Recepción de Visitantes de la Sinagoga, que recibe 700.000 visitantes anuales y que "necesitaría un importante incremento de plantilla".

En el caso del Teatro Cómico Principal, "no tiene cubiertas ninguna de las dos plazas de Personal de Servicios Generales que aparecen en su RTP, de modo que es "una empresa de seguridad privada la que se hace cargo del cierre y apertura del centro, con el consiguiente gasto adicional que esto produce".

A esto hay que sumar "la lamentable situación que atraviesan los servicios de limpieza de la propia Delegación de Cultura, que cuenta con un encargado, pero sin personal a su cargo, siendo externalizado cualquier trabajo necesario, con el consiguiente gasto extra", y lo mismo ocurre en la Biblioteca y el Museo Arqueológico, donde "la falta de personal de limpieza ha derivado en la privatización de este servicio en ambos centros".

Por último, Ortega ha calificado de "insostenible" la situación del servicio de mantenimiento de Madinat Al-Zahra, "un centro que ha experimentado un importante incremento de visitantes desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad y en el que está más presente que en ninguno la privatización del servicio que se presta a la ciudadanía".