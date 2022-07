La UJA acogerá la próxima semana un campus de verano para fomentar el interés de las niñas por carreras científicas

JAÉN, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acogerá del 11 al 15 de julio el Campus de Verano GEM 2022 para fomentar el interés de las niñas por las carreras científicas

En concreto, van a participar 60 niñas de entre 13 y 18 años, que durante esos días participarán en ocho proyectos de investigación que estarán mentorizados por once investigadoras de la UJA, según ha informado este miércoles la institución académica.

GEM 2020-2022 (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential) es un proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea, en el que participan once instituciones europeas, entre ellas la UJA como única universidad española.

Su objetivo principal es fomentar el interés de las chicas en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) e inspirarlas a elegir carreras emprendedoras en estos campos.

Para lograrlo, el consorcio del proyecto organiza emocionantes campamentos de verano gratuitos para niñas de entre 14 y 18 años y establece una amplia red de escuelas, instituciones de educación superior, empresas y responsables políticos, apoyando así a las niñas en la consecución de estas carreras. La investigadora responsable del proyecto en la UJA es Marta Romero.

Los proyectos GEM de este año son ocho, como '¿Qué esconden los humedales? Descubriendo la biodiversidad críptica a través de imágenes digitales', cuya mentora es Gema Parra, profesora titular de Ecología; '¿Polinización en peligro?: Investigando la producción y viabilidad de los granos de polen', por Fátima Aguilera, profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y 'Zoo microbiológico', por María José Grande Burgos, microbióloga del Programa Ramón y Cajal en la UJA.

También se abordará la 'Mecánica de fluidos: desentrañar los misterios de las burbujas, las gotas y otros fenómenos de tensión superficial', por Rocío Bolaños, profesora titular de Mecánica de Fluidos, así como 'Inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la sociedad', por María José del Jesús, catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y María Dolores Pérez Godoy, profesora titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Igualmente, podrán participar en los proyectos 'Dialogando con robots', por María Teresa Martín, catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Alba María Mármol, técnica de laboratorio de Informática, y Ana Belén Parras, profesora de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

'Lo esencial es invisible a los ojos: genes, proteínas, microorganismos y su papel en la reproducción humana', por Eva Vargas , investigadora Margarita ala por la UJA, y 'Estudio histológico de la respuesta celular frente a la isquemia cerebral', por Raquel Hernández, profesora titular e Biología Celular, son los otros proyectos del campus.