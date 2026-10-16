UJA y Asociación de Ostomizados de Jaén colaboran para mejorar la calidad de vida de las personas con ostomía

Reunión con responsables de la Asociación de Ostomizados de Jaén. - UJA

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) y la Asociación de Ostomizados de Jaén (AOJA) han mantenido una reunión de trabajo con el objetivo de reforzar e impulsar su colaboración en investigación y otras iniciativas de impacto social enfocadas a la mejora de los cuidados y de la calidad de vida de las personas con ostomía.

El motivo principal de este encuentro ha sido coordinar el inicio de un nuevo proyecto de investigación centrado en evaluar el uso y la efectividad de un gel formulado con aceite de oliva virgen extra (AOVE) en la higiene de la piel periestomal, según ha informado este viernes la Universidad jiennense.

El estudio --que la UJA va a desarrollar en colaboración con la Universidad de Granada, el Hospital Universitario de Jaén, los hospitales granadinos Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y la Asociación de Ostomizados de Granada-- supone la continuidad y consolidación de la línea de investigación iniciada hace unos años tras los resultados positivos obtenidos en el pilotaje del estudio.

Por otra parte, durante la reunión se analizaron otras iniciativas conjuntas en las que la Unniversidad de Jaén cuenta con el respaldo activo de la asociación. Entre ellas, destaca el apoyo en el proyecto de investigación Eppia.

De igual forma, se dio a conocer la reciente iniciativa promovida desde el Departamento de Enfermería y encauzada a través del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud de una propuesta para la adaptación e instalación de un baño específico para personas ostomizadas en el nuevo edificio de Ciencias de la Salud del Campus Las Lagunillas.

El encuentro contó con César Hueso, catedrático del Departamento de Enfermería de la Universidad jiennense; Concepción Capilla, profesora del Departamento de Enfermería de la UGR, y Ana Olvera, enfermera y doctoranda en la UJA. La Asociación de Ostomizados de Jaén estuvo representada por su presidente y secretaria, Vicente Llopis y Antonia Español.

Un estoma es una abertura quirúrgica realizada en el abdomen para dar paso al exterior a los fluidos corporales (heces u orina) mediante una bolsa colectora. Sus causas son variadas, destacando el cáncer de colon, de vejiga, o enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

En España existen actualmente más de 200.000 personas ostomizadas, estimándose aproximadamente 16.000 nuevos casos cada año. En Jaén, la cifra estimada de personas con ostomía es de más de 1500. La ostomía afecta tanto a hombres como a mujeres y a cualquier rango de edad.

En este contexto, AOJA, integrada en la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España, desempeña una labor fundamental de información, atención personalizada y apoyo integral a los pacientes y sus familias.

Entre sus logros, cabe señalar la implantación de una consulta diaria de atención en el Complejo Hospitalario de Jaén y el impulso para que la provincia disponga de alrededor de 30 servicios y aseos adaptados en centros sanitarios e instalaciones clave (incluyendo su propia sede). También desarrolla talleres formativos en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública para capacitar y mejorar el día a día de las personas ostomizadas.

Con esta alianza estratégica, "la Universidad de Jaén y AOJA reafirman su compromiso social e investigador para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones científicas y la concienciación sobre esta realidad".