UNEI celebra su 35º aniversario con la gala 'Una Extraordinaria Navidad' y los I Premios Extraordinarios. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa social UNEI ha celebrado su 35º aniversario en vísperas de las fiestas navideñas con la gala 'Una Extraordinaria Navidad', que ha reunido en Sevilla a más de 200 invitados de las instituciones públicas, el tejido empresarial, el tercer sector, las universidades, el deporte y la cultura.

En el evento se han entregado los I Premios Extraordinarios que concede la empresa social a personas, instituciones y organizaciones excelentes, comprometidas e innovadoras, que se identifican con el propósito de esta empresa social: hacer del mundo un lugar más humano, más vivible y más feliz, Inspirando lo Extraordinario.

En esta primera edición se ha distinguido a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA); al empresario Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper y accionista de La Cartuja de Sevilla Pickman; a la Fundación Eduarda Justo, del Grupo Cosentino; a Ana Cherubina, fundadora y directora creativa de la firma de moda Cherubina y a Jesús Navas, jugador internacional de la Selección Española y del Sevilla FC. Todos ellos han acudido a recoger en persona sus galardones a una gala que tenido a los presentadores Jaime Cantizano y Lidia Torrent como maestros de ceremonias.

El director general de UNEI, Rafael Cía, ha señalado, en su discurso de apertura de la gala, que la trayectoria de éxito de esta empresa demuestra que "inclusión y competitividad pueden darse la mano". A su juicio, "el verdadero valor de UNEI es compartido, entre quienes estamos dentro de la compañía y quienes nos apoyáis: nuestros socios, nuestros clientes, la sociedad. Todos sumamos".

En su intervención tras la entrega de premios, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha agradecido a UNEI el reconocimiento concedido a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) con motivo de sus 35 años de trayectoria, destacando que supone "un orgullo y una responsabilidad para todos los profesionales" que trabajan en el ámbito de las emergencias.

Antonio Sanz ha recogido el premio en nombre de las casi 5.000 personas que integran la Agencia, "desde quienes atienden el teléfono 112 hasta los efectivos de Infoca, Protección Civil y el GREA". "Este premio -ha remarcado- es suyo. Lo recojo en nombre de las casi 5.000 personas que hacen posible, día a día, el trabajo de la Agencia de Emergencias de Andalucía", ha señalado el vicepresidente primero.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Junta ha enfatizado el papel de UNEI por "construir igualdad, generar oportunidades y fabricar felicidad", constituyendo, de esta forma, un ejemplo de que "la sociedad llega más lejos que la propia administración". Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha felicitado a UNEI por sus 35 años de trayectoria y ha destacado que esta empresa andaluza "es hoy referente en España en la integración laboral de personas con discapacidad". Además, ha animado a las empresas a "seguir el ejemplo de UNEI y apostar por el talento de estas personas durante los procesos de selección".

Javier Targhetta, que ha sido homenajeado por su excelente trayectoria profesional, ha querido compartir su premio con sus "compañeros de vida": su familia y sus equipos de Atlantic Copper y La Cartuja, ya que "los logros que se me puedan atribuir los he alcanzado con todos ellos". Targhetta ha tenido, además, palabras para "la gran obra que es UNEI", empresa que, tal y como ha señalado, constituye "uno de esos ejemplos que contribuyen a que la sociedad vaya más allá del desarrollo y del progreso y pueda decirse que es una sociedad solidaria".

La vicepresidenta de la Fundación Eduarda Justo, Mar Martínez-Cosentino Ramos, ha agradecido también a UNEI este reconocimiento. Tal y como ha expuesto, "compartimos la convicción de que el talento está presente en todas las personas y que nuestra responsabilidad es generar oportunidades para que pueda desarrollarse plenamente. Este premio nos anima a seguir impulsando iniciativas educativas y de acompañamiento que ayuden a jóvenes y profesionales a construir un futuro con oportunidades, inclusión y esperanza".

"Muchísimas gracias a UNEI por reconocer unos valores que nos acompañan desde el primer día y que siguen siendo el motor de nuestro trabajo", ha señalado la fundadora y directora creativa de Cherubina, Ana Cherubina, que tras 23 años de trayectoria se ha mostrado "orgullosa de que se ponga en valor la moda andaluza". Cherubina ha reivindicado el valor de la artesanía y el respeto por los oficios tradicionales, y ha compartido el reconocimiento "con todas las personas que forman parte de Cherubina y que, con su talento, dedicación y cariño, han contribuido a construir" el presente de la marca.

El futbolista Jesús Navas ha mostrado asimismo su agradecimiento a UNEI por el galardón y ha querido destacar su "enhorabuena por estos 35 años y por hacer felices a tanta gente". En la gala 'Una Extraordinaria Navidad', que ha contado con la colaboración de Cervezas Alhambra, Hoteles Meliá y Europa Press, los asistentes han podido disfrutar de la actuación en directo de los cómicos Dani Rovira y Arturo González, así como de una zambomba navideño a cargo del Coro de la Abuela María.