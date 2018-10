UNIA entrega el Premio Concha Caballero a Adelaida de la Calle por contribuir a la visibilidad de las mujeres andaluzas

Publicado 23/10/2018 16:28:03 CET

El presidente del Parlamento y el consejero andaluz de Economía, también presentes, glosaron la trayectoria de la galardonada

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Sánchez Maldonado, ha presidido este martes en el Rectorado de esta institución, en Sevilla, el acto de entrega del Premio Concha Caballero de 2018 a Adelaida de la Calle, presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía, vocal del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento y catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga (UMA), así como ex rectora de la UMA y ex consejera de Educación de la Junta de Andalucía, por "su contribución a la visibilidad de las mujeres andaluzas en los ámbitos culturales, políticos y académicos", según recoge el acta del jurado, que la eligió entre varias candidatas el pasado mes de julio.

De la Calle ha sido reconocida anteriormente con la Medalla de Andalucía por la excelencia en su trabajo, así como con la Medalla de Oro de la UMA y la Medalla de la Universidad de Sevilla por contribuir a la creación del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Entre otros cargos, ha sido presidenta de la Asociación de las Universidades Públicas Andaluzas y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, así como de la Fundación General de la Universidad de Málaga y de la Fundación Observatorio Universidad-Empresa, vicepresidenta de Universia España, miembro del Comité Científico Asesor del Banco Europeo de Inversiones y vocal del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Sánchez Maldonado ha lamentado expresamente el último asesinato ocurrido en Sevilla y condenado "el terrorismo machista existente en nuestra sociedad", a lo que se sumaron tanto el consejero de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Ramírez de Arellano, como el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, así como la propia De la Calle.

Durán ha recordado el reciente reconocimiento 'in memoriam' del Parlamento andaluz a Concha Caballero, "que dedicó incansablemente su vida a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres", añadiendo que "dar pasos en pro de la igualdad es un compromiso que debemos tener todos".

Se ha mostrado convencido de que las instituciones, las empresas, y todos los ámbitos de decisión del país pueden ser mejores y más eficientes en su actividad si cuentan con las aportaciones de todos, y por eso manifestado la necesidad de "seguir dando pasos firmes hacia la igualdad real y efectiva" y de continuar reivindicando "una mayor presencia de la mujer en la investigación, en la política, en la economía".

El presidente subraya la reivindicación de Adelaida de la Calle cuando dice que "no existe el cerebro en rosa" y apunta que ella es "un referente" de la ciencia, la educación y la igualdad en Andalucía, "un modelo de cómo participar, aportar y trabajar, con esfuerzo, valentía, tesón, y talento para derribar obstáculos".

DEFENSORA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Ramírez de Arellano, de su lado, se ha referido al "esfuerzo, la valentía, el tesón y el talento" de la premiada , de quien resalta que "siempre ha hecho siempre una defensa inquebrantable de la universidad pública".

En su intervención, el consejero ha incidido en que la UNIA es un elemento estratégico del Sistema Universitario Público andaluz "por su contribución a la internacionalización de nuestras universidades y su orientación hacia la conexión entre la universidad y el tejido productivo, todo ello desde su vertiente transformadora y su protagonismo en el progreso de la sociedad".

"Este es el caso de los Premios Concha Caballero --agregó--, un premio con el nombre de una mujer excepcional, dialogante, inteligente, comprometida con la lucha feminista y la defensa de la igualdad, un referente del feminismo en Andalucía".

Según ha manifestado, "Adelaida de la Calle atesora méritos más que suficientes para merecer este reconocimiento. Ha sido la primera mujer en numerosas facetas, como docente, investigadora o en presidir órganos de gobierno universitarios", destacando que la premiada "defiende con total convicción que no es posible hablar de progreso si no es también sobre la base de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres".

De la Calle ha comenzado su intervención afirmando que "el premio tiene hoy un mayor significado, porque tenemos que seguir luchando hombres y mujeres contra ese terrorismo machista que no cesa", y mostrando "una emoción profunda por este galardón, que conmemora la labor de mi admirada Concha Caballero, a la que tanto añoramos; una mujer brillante, feminista y luchadora por la igualdad real y la justicia social".

Según explica la presidenta del CTA, "aunque sin una clara actitud feminista, siempre he luchado por la libertad y la justicia social, principio que me llevaba a ser una luchadora comprometida en mis años de estudiante universitaria, en aquellos años donde nuestra principal preocupación era la lucha por la libertad. Me sentía una privilegiada porque mi padre, conservador de nacimiento, siempre tuvo claro que yo, como mis hermanos, tenía que ser universitaria: de esta manera, casi sin darse cuenta, generó en mí el impulso de defender los derechos de la mujer en la búsqueda de la igualdad de oportunidades".

En su opinión, los dos grandes retos que hay que afrontar para incorporar y mejorar la posición de la mujer en el mundo de la ciencia y la empresa son "fomentar las vocaciones científicas y emprendedoras, porque la ciencia y la empresa sí son cosa de mujeres, aunque no terminamos de creérnoslo, y la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares".

"Desde mi posición aquí, animo a todas las mujeres a seguir perseverando y al resto a que seamos honestos y contribuyamos a conseguir esa sociedad más justa que garantice una igualdad de oportunidades y también un contexto que permita aprovecharlas", ha apostillado.

PREMIO UNIA CONCHA CABALLERO

El premio Concha Caballero de la UNIA nació en 2015 como tributo y reconocimiento a quienes contribuyen a visibilizar a las mujeres andaluzas en los ámbitos culturales, políticos, participativos y académicos, en los ámbitos local, nacional e internacional.

En su primera edición, este galardón recayó en la figura de Anne Hidalgo, alcaldesa de París. La segunda edición tuvo como merecedora del premio a Carmen Linares, prestigiosa cantaora flamenca; y en 2017 se otorgó el premio a Concepción Yoldi, presidenta de la Fundación Persán.