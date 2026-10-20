Unicaja Asset Management alcanza los 15.000 millones de euros bajo gestión y consolida su crecimiento

Fachada de un edificio Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Asset Management, la gestora de fondos de inversión de Unicaja, ha alcanzado los 15.000 millones de euros bajo gestión, un nuevo hito en la evolución de su actividad, que consolida su crecimiento en el ámbito del ahorro y la inversión, situándose entre las entidades con mayor crecimiento del sector, según datos de Inverco.

Según ha informado Unicaja en una nota, ante esta cifra, el consejero delegado de Unicaja AM, Emilio Mejía, ha destacado que "alcanzar los 15.000 millones de euros bajo gestión refleja la evolución de las capacidades de la gestora y de su propuesta de valor". Así, "el fortalecimiento de nuestros equipos especializados nos permite seguir avanzando en soluciones de inversión y en un apoyo más cercano a la red y a sus clientes", ha señalado.

Precisamente, este avance coincide con un contexto de fortalecimiento de sus capacidades internas y de una mayor coordinación con la red de negocio, con el objetivo de continuar desarrollando soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de los clientes de Unicaja.

En este escenario, la culminación de la integración de Unicorp Patrimonio en el grupo permite a Unicaja AM ampliar sus recursos especializados y sumar las capacidades técnicas y la experiencia en inversión de la sociedad.

En concreto, asume la gestión y el seguimiento de las 'carteras modelo' utilizadas en los servicios de gestión discrecional de carteras y en las soluciones de asesoramiento sobre fondos de inversión.

Esta evolución se enmarca en las líneas de actuación del Plan Estratégico 2025-2027, que contempla la potenciación de los segmentos de mayor valor y el desarrollo de capacidades vinculadas a la gestión de activos.

MÁS RECURSOS ESPECIALIZADOS

En el marco de este proceso, seis profesionales procedentes de Unicorp Patrimonio se han incorporado a la gestora para reforzar las áreas de Inversiones, Cumplimiento Normativo y de Productos y Soluciones de Inversión.

Concretamente, en el Área de Inversiones, Elena Martín Priego se suma al equipo de selección y gestión de fondos de terceros; María José González, al grupo encargado de la gestión discrecional de carteras, y Santiago De la Plata, como gestor de fondos de renta fija. Los tres profesionales cuentan con experiencia en gestión de activos, selección de fondos y gestión de carteras.

Por su parte, Victor Durán asume nuevas funciones en el Área de Cumplimiento Normativo. Asimismo, José Ignacio Gutiérrez y Lourdes Fernández de Córdoba se han incorporado al Área de Productos y Soluciones de Inversión, desde la que prestarán apoyo a las distintas direcciones territoriales y a la red de negocio.

De este modo, su experiencia permitirá reforzar el acompañamiento técnico y comercial y acercar a la red las capacidades de la gestora en materia de construcción de carteras, posicionamiento de fondos y selección de productos.

Por último, con este nuevo escenario, Unicaja AM afronta una nueva etapa de crecimiento, con más recursos especializados para seguir desarrollando soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de ahorro de los clientes de Unicaja y reforzar el apoyo a la red de negocio.