Unidas Podemos exige que "ahora le toca" al Gobierno de Moreno tras destinar "medidas muy tibias" al sector primario

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y diputada en el Congreso, Isabel Franco, ha reclamado este lunes al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "empiece a hacer lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno en una Comunidad tan importante como Andalucía, que ejerza sus responsabilidades" sobre las ayudas al sector primario en el contexto del paro de los transportistas, por lo que ha considerado que "ahora le toca al Gobierno de Moreno Bonilla" tras argumentar que hasta el momento ha adoptado "medidas muy tibias" para esas actividades.

En rueda de prensa en Sevilla, Franco ha contrapuesto a la Junta de Andalucía el ejercicio del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del encuentro 'Generación de Oportunidades', un foro de Europa Press en colaboración con McKinsey & Company, que ha cifrado en 16.000 millones el importe del plan de respuesta de España a los efectos de la guerra por la invasión de Ucrania por Rusia.

"A Moreno Bonilla hay que decirle que deje de hacer campaña publicitaria, de esconderse cuando realmente hay problemas, como hizo durante la pandenia", ha sostenido la parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, quien ha reclamado al Gobierno andaluz que "ponga medidas reales, no estériles para proteger a las familias andaluzas" tras blandir que "el Gobierno del Estado lo está haciendo".

Franco ha apelado al coste electoral que tendrá para el Gobierno andaluz en caso de ausencia de medidas para los sectores económicos afectados tras afirmar, en referencia a Moreno, que "si no lo hace sabe que vienen unas elecciones muy cerca y los ciudadanos tienen memoria". "Esto va a repercutir en las elecciones", ha augurado.

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha considerado en el caso de la huelga de transportistas que "nuestro deber como Gobierno y como grupo parlamentario, representante de la ciudadanía, de los trabajadores, tiene que ser atender con urgencia las necesidades de los sectores, en este caso del transporte", para apuntar seguidamente que la respuesta a la crisis energética desencadenada por la invasión de Ucrania es "limitar el precio de los carburantes", por lo que ha blandido que "en España se está empezando a hacer, a partir del día 1 será efectivo", así como ha reivindicado que los 1.000 millones de euros en ayudas a los transportistas "es más del doble de otros países", en referencia a los 400 millones anunciados por Francia y los 500 millones de Italia.

"Una vez más hemos echado de menos al PP en la oposición a nivel estatal, que parece que está noqueado, que no tiene propuestas, no sabe bien qué hacer, y tampoco está remando a favor de proteger a los transportistas", ha afirmado Isabel Franco, quien ha sumado en el mismo debe "al Gobierno del PP en Andalucía" después de afirmar que "no ha hecho más que criticar, no ha puesto en marcha ni una medida ni para proteger a los transportistas, ni para los sectores primarios, agricultores, ganadería, pesca".

"No está protegiendo a los sectores que más está aportadno al PIB andaluz", ha afirmado Franco en sus reproches al Gobierno andaluz.