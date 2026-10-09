La Universidad de Córdoba inaugura su Máster Universitario en Música, un título pionero a nivel nacional

Autoridades y profesorado del Máster, durante de su inauguración oficial en el Conservatorio Rafael Orozco. - UCO

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado durante este viernes en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco la primera edición de su nuevo Máster Universitario en Música (Investigación/Interpretación), una nueva propuesta, pionera a nivel nacional, de formación de tercer ciclo que nace con el objetivo de ofrecer a egresados del ámbito de las enseñanzas artísticas de música una formación avanzada.

Tal y como ha detallado la institución universitaria en una nota, se trata de una iniciativa pionera en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores de música en Andalucía y es, actualmente, el único de estas características ofertado por una universidad pública española.

El postgrado, que ha iniciado esta semana su actividad académica, ha cubierto en su primera edición las 30 plazas ofertadas, con una demanda que ha alcanzado las 200 solicitudes, seis veces más que la oferta disponible. Su puesta en marcha supone, de esta forma, un importante avance en la formación especializada de músicos, al integrar las perspectivas de la interpretación y la investigación y favorecer la conexión entre la formación académica y el entorno musical y cultural.

Además, representa un paso significativo en el desarrollo de la formación musical superior en la Comunidad Autónoma, y refuerza la colaboración entre la Universidad de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, instituciones que comparten el compromiso de ofrecer al alumnado nuevas oportunidades de especialización y desarrollo académico y profesional.

El acto de presentación del máster ha contado con la presencia de la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Cristina Aguilar; el delegado territorial de Educación, Diego Cope; el director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Manuel Ureña, y el coordinador del máster, Albano García, así como con representantes de distintas instituciones que colaboran con el máster, como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento o el Cabildo Catedralicio, cuya participación adquiere especial relevancia en el desarrollo de prácticas externas del alumnado.

La vicerrectora de Posgrado de la Universidad de Córdoba ha querido dar la bienvenida a los estudiantes de la primera promoción del Máster y agradecer el trabajo realizado por todo el personal técnico que ha participado en su puesta en marcha. Asimismo, ha destacado el "riguroso diseño" de su programación, que "encaja las enseñanzas superiores artísticas en el contexto universitario".

Por su parte, el delegado territorial de Educación ha señalado que el postgrado" simboliza el triunfo de la colaboración institucional" y "materializa la alianza entre la educación superior y la historia cultural de Córdoba", una provincia en la que "el patrimonio y la música no sólo son arte, sino también un motor de investigación y desarrollo", ha concluido.

En este mismo sentido se ha expresado Manuel Ureña, quien ha calificado la nueva titulación como "histórica" para el Conservatorio y la Universidad, y ha subrayado que el proyecto, que comenzó a gestarse en 2020, "supone una apuesta compartida por el futuro musical y cultural de Córdoba".

ELEMENTOS DIFERENCIALES

Tal y como ha explicado el director del máster, una de las principales fortalezas del programa es su vinculación con el tejido musical, cultural y patrimonial de Córdoba. La titulación incorpora prácticas académicas externas, que permiten al alumnado complementar su formación universitaria mediante experiencias desarrolladas en instituciones y entidades del entorno.

En este ámbito, es importante la colaboración con instituciones como la Diputación, el Ayuntamiento de Córdoba, el Consorcio Orquesta de Córdoba y el Cabildo Catedral. Además, cuenta con convenios con el Archivo Manuel de Falla y la Asociación Andaluza de Bandas de Música.

Por otro lado, otro de los principales rasgos diferenciadores es la posibilidad de abordar la formación musical avanzada desde dos perspectivas complementarias: la investigación, orientada al desarrollo de competencias para la producción y difusión de conocimiento en el ámbito de la música, y la interpretación, centrada en la profundización de las capacidades técnicas del músico.

Esta doble orientación permite atender a diferentes perfiles de alumnado y ofrecer un itinerario de especialización adaptado a sus intereses y expectativas académicas y profesionales. Concretamente, en la especialidad de Interpretación, el postgrado ofrece 16 subespecialidades instrumentales, que permiten a los estudiantes profundizar en su ámbito específico de interpretación y desarrollar una trayectoria artística acorde con sus intereses y perfil profesional.

Además, la formación combina contenidos de carácter común, relacionados con ámbitos como la documentación musical, la gestión cultural y el emprendimiento, la producción musical o la psicología aplicada a la práctica musical, orientados al desarrollo de competencias y destrezas que favorezcan la autonomía, la empleabilidad y el desarrollo profesional del alumnado.

El Máster, que cuenta con 20 docentes de la Universidad de Córdoba y otra veintena de profesores externos a la institución académica, está dirigido fundamentalmente a titulados superiores en el ámbito de la música, así como a otros perfiles académicos relacionados que deseen profundizar en su formación. El alumnado presenta un perfil especialmente vinculado a la interpretación musical, con la posibilidad de orientar su trayectoria hacia el desarrollo profesional, la especialización artística o la continuación de su carrera académica.