La Universidad de Granada culmina la restauración del Patio de los Mármoles del Hospital Real

Patio de los Mármoles del Hospital Real, sede del rectorado de la UGR. - UGR

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha finalizado la intervención de conservación y restauración del Patio de los Mármoles del Hospital Real, sede del Rectorado y edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El Patio de los Mármoles constituye uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura renacentista conservados en la Universidad de Granada. Su configuración comenzó a desarrollarse en el siglo XVI y conserva algunos de los elementos más característicos del conjunto, entre ellos las columnas de mármol y buena parte de la decoración ornamental que identifica este espacio histórico.

A lo largo de su historia, ha experimentado distintas fases constructivas y de restauración que han contribuido a definir su imagen actual. La actuación ha contado con financiación del programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha aportado el cincuenta por ciento de la financiación, y ha supuesto una inversión de 827.160 euros, de los que 413.580 euros corresponden a la ayuda concedida a través de este programa.

La intervención se ha centrado en corregir los procesos de deterioro que afectaban a sus elementos constructivos y ornamentales, con el objetivo de recuperar las condiciones adecuadas de conservación del conjunto mediante tratamientos compatibles con los materiales originales y garantizar la preservación de sus valores históricos, constructivos y simbólicos.

En la presentación de los trabajos, la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada, Marga Sánchez Romero, ha destacado que "la restauración del Patio de los Mármoles demuestra cómo la preservación del patrimonio histórico requiere una colaboración constante entre instituciones y equipos especializados".

Asimismo, ha subrayado que esta actuación adquiere un significado especial "en el marco de la conmemoración de los 500 años de la Universidad de Granada" y ha agradecido el trabajo desarrollado por todas las personas implicadas en el proyecto.

Por su parte, el director del Secretariado de Bienes Inmuebles, Ricardo Hernández Soriano, ha señalado que la intervención permite recuperar plenamente uno de los espacios más singulares del Hospital Real y garantizar su conservación futura.

"El Patio de los Mármoles es una pieza fundamental del patrimonio histórico universitario y esta actuación contribuye a preservar sus valores arquitectónicos y artísticos para las próximas generaciones", ha afirmado.

La arquitecta directora de la restauración, Sira Cabrera, ha explicado que el principal criterio de la intervención ha sido "consolidar los elementos conservados sin desvirtuar la imagen histórica del monumento y reintegrar únicamente aquello que era necesario para recuperar la lectura del conjunto".

Asimismo, ha señalado que los trabajos han permitido eliminar materiales incompatibles incorporados en restauraciones anteriores, reducir los principales factores de deterioro y mejorar las condiciones de conservación de los distintos elementos arquitectónicos y decorativos del patio.