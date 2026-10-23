Universidad de Granada y Fundación Miguel Ríos abren vías para la creación de salas de ensayo accesibles en la capital

El rector, Pedro Mercado; la directora de la ETSI de Edificación de la UGR, Ana María Cruz Valdivieso; el presidente de la Fundación Miguel Ríos; y la estudiante Laura Rodríguez. - UGR

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Miguel Ríos y la Universidad de Granada (UGR) han presentado una nueva etapa de colaboración institucional orientada a fortalecer el tejido cultural de la ciudad a través de proyectos vinculados a la creación musical, la innovación social y la conservación del patrimonio granadino. Ambas entidades han dado a conocer iniciativas desarrolladas conjuntamente en la apertura de nuevas vías par ala creación de salas de ensayo accesibles en la ciudad.

El rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, ha destacado el compromiso de esta colaboración con los valores de la música y la solidaridad, así como la oportunidad que ofrece "para mejorar, apoyar e impulsar proyectos de futuro", protagonizados por "jóvenes que ven en la música y en la cultura una oportunidad".

Por su parte, la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Edificación, Ana María Cruz Valdivieso, ha expresado su satisfacción por el trabajo conjunto con la fundación y los músicos que han acompañado al alumnado a lo largo del proceso, permitiendo dar proyección a los trabajos académicos y trasladarlos más allá del ámbito universitario.

Miguel Ríos ha destacado el compromiso de la Universidad de Granada, a la que ha definido como "una institución muy receptiva para el humanismo y para el desarrollo de las políticas culturales" que promueve la fundación. También ha reconocido la implicación del estudiantado, que ha sabido comprender las necesidades planteadas y darles respuesta a través de sus propuestas.

El más novedoso de los ejes principales de esta colaboración es la búsqueda de soluciones para responder a una demanda histórica del sector musical granadino: la disponibilidad de salas de ensayo accesibles y adecuadas para músicos locales.

En este marco, se han presentado los trabajos desarrollados por estudiantes de la Escuela Técnica de Edificación de la Universidad de Granada, quienes han analizado distintas posibilidades de espacios y soluciones técnicas a partir de las necesidades expresadas por profesionales de la música de la ciudad. Estas propuestas constituyen una valiosa base de estudio para seguir avanzando en la creación de infraestructuras culturales que favorezcan el desarrollo artístico local.

La jornada también ha servido para dar a conocer la nueva convocatoria pública, abierta a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, de proyectos e ideas para desarrollar en la tercera edición de los laboratorios ciudadanos impulsados junto a Medialab UGR. Estos espacios de innovación buscan fomentar la colaboración entre ciudadanía, comunidad universitaria, agentes culturales y entidades sociales para abordar retos colectivos mediante metodologías participativas.

Otro de los ámbitos estratégicos abordados durante el encuentro ha sido el trabajo de ampliación, conservación y sistematización del archivo documental de la Fundación Miguel Ríos. Esta labor se desarrolla en coordinación con el Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Granada y tiene como objetivo garantizar la correcta preservación de un fondo documental de gran valor para la historia de la música popular urbana en España, con métodos de catalogación y técnicas novedosas.

Adicionalmente se prevé la ampliación de los fondos con la incorporación progresiva de materiales pertenecientes a artistas, creadores, periodistas y profesionales cuya trayectoria forma parte del patrimonio cultural contemporáneo de la ciudad. Entre los primeros fondos ya integrados en esta iniciativa figuran los del cantante de 091 José Antonio García, el periodista musical Juanje García y el fotógrafo Javier Martín Ruiz, con los que se prepara una muestra expositiva.

Los representantes de ambas instituciones han destacado la importancia de establecer alianzas estables entre el ámbito académico y el cultural para generar proyectos que reviertan de forma positiva en la sociedad.