La Universidad de Jaén acogerá del 11 al 13 de noviembre Caepia 2026, foro de referencia nacional en IA

Presentación de Caepia 2026. - UJA

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acogerá del 11 al 13 de noviembre la XXI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (Caepia 2026), "foro de referencia nacional" en este ámbito.

Así se ha puesto de relieve este jueves en la presentación de este evento, que supone un punto de encuentro de referencia para coordinar y sumar esfuerzos, "fomentando la colaboración entre investigadores para que el avance de la IA fiable se traduzca en beneficios para toda la sociedad", según ha destacado el vicerrector de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la UJA, Sebastián García.

"Se trata de un congreso con un perfil eminentemente científico, pero en el que también hay una representación del sector empresarial, lo que garantiza un entorno idóneo para generar ciencia de vanguardia y transferirla a la sociedad", ha destacado.

Además, Galán ha señalado varios ejes en los que la inteligencia artifical está redefiniendo el día a día y en los que la Universidad de Jaén debe jugar un papel protagonista. De este modo, ha aludido a la investigación "de vanguardia", con los grupos Simidat, Sinbad2 y Asia, que "sitúan a la UJA en posiciones de liderazgo en los rankings internacionales de Computer Science e IA"

También se ha referido a la docencia y nuevos profesionales, con una inteligencia artificial que ya no es una materia optativa, sino una formación transversal en todos los niveles y la UJA ha actuado para preparar a sus estudiantes.

Otro eje es el de empresa e innovación territorial, punto en el que a indicado que la celebración de Caepia 2026 en Jaén llega en un momento estratégico clave para la UJA y para toda la provincia, que están viviendo una alineación en el ámbito tecnológico y de la innovación.

REALIDAD ACELERADA

Por su parte, María José del Jesus, catedrática de Ciencia de la Computación e IA y responsable de la organización del congreso, ha explicado que, para entender su relevancia, hay que tener en cuenta que "la inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino una realidad acelerada".

En este contexto, la vigésimo primera edición del Caepia, el foro de referencia nacional e internacional donde convergen investigadores universitarios, centros tecnológicos y empresas, contará en Jaén con la participación de 275 investigadores y 217 trabajos científicos seleccionados.

En concreto, el programa se estructura en 20 sesiones científicas de la sesión general de Caepia, al que se unen cuatro eventos especializados --congresos federados-- y un 'workshop' de investigación de frontera centrado en IA cuántica.

"Esto hace que el debate se enriquezca con las perspectivas de las diferentes comunidades científicas de la IA. Pero Caepia no es solo un escaparate científico; es un foro de reflexión ética y estratégica acerca de hacia dónde debe ir la IA", ha declarado Del Jesus.

El encuentro también contará con seis ponencias plenarias, entre las que destacan las que ofrecerá Francisco Herrera (Universidad de Granada), que hablará de la rápida evolución de la IA y la necesidad de garantizar que su despliegue responda a una exigencia ética.

Concha Bielza (Universidad Politécnica de Madrid) explicará la forma de avanzar desde las predicciones a la comprensión causal y contrafactual, mientras que José Hernández (Universidad Politécnica de Valencia y director de Investigación en el Centro para el Futuro de la IA en la Universidad de Cambridge) profundizará en uno de los grandes desafíos actuales que es cómo evaluar la IA.

RESPALDO INSTITUCIONAL

En la presentación de Caepia 2026 también han intervenido el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de IA, Desarrollo Digital y Administración Pública, Javier Carazo; la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, y el concejal jiennense de Fondos Europeos, José Manuel Higueras.

Carazo ha felicitado a la UJA y a la Asociación Española para la Inteligencia Artificial por la celebración de este congreso que "va a situar a Jaén en el centro de la innovación y el debate sobre la inteligencia artificial, la transformación tecnológica y su influencia evidente en nuestra economía". Además, ha subrayado "el excelente trabajo que está haciendo la UJA en este ámbito, para avanzar hacia una IA responsable".

Parra ha justificado la presencia de la Diputación como institución colaboradora por tratarse de un evento "estratégico para la provincia". Asimismo, ha valorado el trabajo desarrollado por la UJA. "Siempre que hay un proyecto de calado para la provincia tiene que estar por su labor investigadora y de formación del talento", ha dicho.

Higueras ha agradecido que Jaén haya sido elegida como sede de este encuentro nacional, lo que "reconoce a la ciudad su capacidad de organizar y albergar grades eventos y a la UJA por su excelencia académica en temas tan en el candelero" como este.

"Al mismo tiempo nos permite situar a Jaén en el mapa nacional de la investigación y la innovación tecnológica, acercar el conocimiento científico a nuestro tejido empresarial y favorecer el intercambio de experiencias entre investigadores, universidades, profesionales y especialistas de primer nivel", ha valorado el edil.

FORO BIENAL

La Conferencia Caepia está concebida como un foro bienal, abierto a la participación de investigadores de todo el mundo, en el que exponer y debatir las últimas propuestas científicas y tecnológicas en el área de la inteligencia artificial.

Incluye sesión general, talleres y tutoriales sobre temáticas específicas y diferentes congresos y simposios federados: Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy; Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados; Simposio de Teoría y Aplicaciones de Minería de Datos y Congreso Español en Sistemas de Recomendación.

Asimismo, integra dos competiciones de talento joven --con 33 proyectos doctorales y 117 trabajos de fin de grado y máster de gran impacto social-- y dos grandes mesas redondas abiertas a toda la ciudadanía.

Los autores han enviado trabajos originales inéditos, en los que se describen investigaciones relevantes sobre temas relacionados con la IA desde todos los puntos de vista: formal, metodológico, técnico o aplicado. Tras el proceso de revisión científica, se han seleccionado y se presentarán en el congreso 217 trabajos.

Junto a la conferencia principal, se celebrará un taller centrado en IA y Computación Cuántica y talleres prácticos en temáticas como la exploración e interpretación de datos con mapas topológicos o la construcción de sistemas de recomendación justos y explicables.