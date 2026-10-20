La Universidad Loyola impulsa el emprendimiento en África con un proyecto cofinanciado por la Fundación Templeton. - LOYOLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha recibido financiación de la John Templeton Foundation para poner en marcha el proyecto Laying the Foundations for African Entrepreneurship Hubs, una iniciativa que busca fortalecer el emprendimiento en universidades jesuitas africanas a través de la creación de hubs de innovación y desarrollo empresarial.

El proyecto responde a uno de los grandes retos del contexto africano: convertir el enorme potencial emprendedor de una población muy joven en empleo y desarrollo, fortaleciendo ecosistemas que permitan el nacimiento de iniciativas empresariales sólidas, escalables y alineadas con principios de desarrollo inclusivo.

Para ello, se creará una red de hubs de emprendimiento integrados en universidades, que funcionarán como espacios de formación y acompañamiento de proyectos empresariales. Estos hubs ofrecerán programas de capacitación, incubación de iniciativas, acceso a mentores y desarrollo de modelos de negocio adaptados a los contextos locales, ha informado la Fundación en una nota.

La iniciativa es fruto de un camino que comenzó en 2019, cuando el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, S.J., apuntando a la situación geográfica privilegiada de la Universidad Loyola, en una región puente entre Europa y Estados Unidas, animó a un compromiso renovado por el trabajo en red. En marzo de 2025, las universidades jesuitas africanas, reunidas en España, situaron el emprendimiento y el desarrollo económico entre sus prioridades comunes, una apuesta que este proyecto concreta ahora.

En la reunión online de lanzamiento, celebrada con la participación de representantes de universidades y redes jesuitas de África, Europa y Estados Unidos, los responsables de las dos universidades socias compartieron sus expectativas.

François Kaboré, S.J., rector de la Kosyam Jesuit University of Science y coordinador de la red de universidades jesuitas de África y Madagascar, advirtió de que las cifras oficiales de desempleo juvenil subestiman la realidad de un continente rico en recursos pero marcado por el subempleo y la economía informal.

"Mi esperanza es que nuestras universidades se conviertan en lugares donde se forme a las personas para crear empleo, no para buscarlo. Nuestras universidades no pueden ser lugares donde formemos a desempleados. Lo que buscamos con este proyecto es cambiar la mentalidad, para que los jóvenes comprendan que también pueden formarse para ser creadores de empleo", afirmó.

Kaboré recordó la experiencia del MBA que impulsó en Abiyán en 2015, que ya va por su undécima promoción y ha formado a emprendedores que hoy generan puestos de trabajo. En Burkina Faso, Hortense Kouakou, coordinadora del hub de Kosyam, explicó que el centro servirá de puente entre la formación universitaria y el mundo empresarial en un país con una población muy joven y abundantes recursos naturales, pero donde la inserción laboral sigue siendo un reto.

Por parte de la Université Loyola du Congo, su rector, Adrien Lentiampa, S.J., cedió la palabra al P. Jean Mboma, S.J., coordinador del hub en Kinshasa: "Nuestro país es muy rico, pero con muchos pobres. Para mí, el emprendimiento es una vía para salir de la pobreza: tenemos muchas oportunidades, pero se quedan en eso, en oportunidades. Necesitamos personas con iniciativa, que crean en su propio talento y que quieran crear empresas fundadas en valores". Mboma expresó su deseo de que el hub se convierta en un lugar de encuentro del que los jóvenes salgan capacitados para transformar la sociedad, aprovechando oportunidades como los grandes corredores económicos que se están desarrollando en el país.

Por su parte, el vicerrector de Docencia e Internacionalización de la Universidad Loyola, Javier Nó, hizo hincapié en el espíritu de colaboración entre iguales: "Nuestras universidades hermanas en Kinshasa y Uagadugú están liderando algo importante y queremos formar parte de ello. Compartimos la convicción de que la educación debe abrir puertas, y una de las mejores maneras de hacerlo es ayudar a los jóvenes a crear el trabajo que sus comunidades necesitan". Nó manifestó su esperanza de ver "dos centros de emprendimiento vibrantes, arraigados en su propio contexto", y de que el proyecto refuerce la amistad entre las instituciones más allá de esta iniciativa.

Gregory Wolcott, director del área de Individual Freedom and Free Markets de la John Templeton Foundation, explicó el enfoque de "emprendimiento con principios" (principled entrepreneurship) que inspira el proyecto: "No todo emprendimiento es ético. Muchos programas educativos se limitan a decir: genera impacto, haz algo bueno por el mundo. Suena bien, pero no es suficiente: la forma en que perseguimos nuestros objetivos también importa. Creemos que es fundamental formar personas con principios, que no busquen salir adelante a cualquier precio".

Wolcott subrayó la importancia de formar emprendedores que creen valor respetando las reglas del juego, sin buscar favores ni recurrir a la corrupción, y destacó la complementariedad de este enfoque con los principios de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Sobre la subvención, precisó que se trata de una ayuda de planificación para que el equipo y los socios africanos puedan experimentar, aprender y comprobar qué funciona y qué no.

Las dos universidades africanas se incorporan además a la Jesuit Entrepreneurship Center Alliance (JECA), la red internacional de centros de emprendimiento de universidades jesuitas liderada por Georgetown University y Loyola University Maryland. Jeff Reid, director del centro de emprendimiento de Georgetown e impulsor de la alianza, aseguró que la red se moviliza para apoyar a los nuevos hubs, con la humildad de quien sabe que el contexto de cada lugar es determinante.

JECA celebrará su encuentro anual el próximo julio de 2027 en Sevilla, donde responsables de centros de emprendimiento de Norteamérica, Asia y otras regiones se reunirán con sus colegas africanos. El proyecto contará también con la colaboración de universidades de Unijes y de la Kircher Network para compartir buenas prácticas.

La fase piloto, que tendrá una duración de dos años, será coordinada por la Universidad Loyola, y se implementará inicialmente en dos instituciones: la Université Loyola du Congo (República Democrática del Congo) y la Kosyam Jesuit University of Science (Burkina Faso). A medio plazo, la iniciativa aspira a consolidar una red de hubs de emprendimiento en siete universidades jesuitas africanas, contribuyendo a la formación de una nueva generación de emprendedores.

La puesta en marcha de este proyecto ha sido posible gracias a un trabajo llevado a cabo por Mercedes Pérez Millán, responsable de Loyola Initiatives; Javier Nó, vicerrector de Docencia e Internacionalización; Ignacio Garrido, de la Unidad de Alianzas Internacionales, e Isabel Moriña, de la Unidad de Gestión de Proyectos, en colaboración con François Kaboré S.J. (rector de la universidad jesuita Kosyam Jesuit University of Science, Burkina Faso), Ferdinand Muhigirwa S.J., y Adrien Lentiampa S.J, antiguo y actual rector de la Université Loyola du Congo (República Democrática del Congo).