UPA cree que movilizaciones no caen "en saco roto" y espera que el Gobierno apruebe medidas para solucionar la situación

GRANADA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado que las movilizaciones del sector de la agricultura y la ganadería que se están produciendo en toda España "no han caído en saco roto" y espera que las medidas que tome el Gobierno para solucionar su situación "no sean un parche y sean algo que resuelva de por vida la situación que estamos viviendo".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la celebración del VIII Congreso Provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Granada, Ramos ha valorado que espera que, tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, se modifique la Ley de la Cadena Alimentaria y se le den ayudas a sectores que se han visto muy perjudicados en los últimos años por los precios del sector.

"Mañana el Gobierno de España va a empezar a tomar medidas. Y se va a constituir una comisión interministerial para que se resuelvan todos los temas que estamos poniendo encima de la mesa. Aquí las leyes están para cumplirse. A nosotros nos han subido el Salario Mínimo Interprofesional, y es un inconveniente más cuando estamos perdiendo dinero. Y si no lo pagamos vienen los inspectores y nos denuncian", ha valorado.

Ramos ha pedido que si es se aprueba una ley "que diga que nosotros no podemos vender a pérdida, queremos que se controle para que en ningún eslabón de la cadena se de esa situación".

"Los agricultores, que somos los primeros que ponemos le producto en el mercado para que luego ganen unos márgenes con nuestro producto. Tenemos que tener garantizado que como mínimo vamos a cobrar lo que nos cuesta producir. En productos agrícolas y ganaderos", ha pedido el secretario general de UPA.

Ramos cree que las movilizaciones "están dando fruto", que con ellas van a conseguir "que se modifique la Ley de la Cadena Alimentaria para que se modifique la posición de dominio que tienen algunos sobre nosotros", y espera que lleguen medidas "como un plan de choque para el olivar y aceitunas, o el sector de las frutas y hortalizas, que han perdido mucho dinero en los últimos años".

"No puede ser que si un kilo de limones cuesta un euro el agricultor no va a cobrar nada. Y eso hay gente que lo está diciendo en este país. Si el agricultor no gana nada es que no hay limón en el mercado. Porque no puede ser", ha recordado.

El secretario general ha asegurado que las organizaciones agrarias van a actuar "con seriedad, vamos a ser responsables y esperemos que de esta se resuelvan los problemas que tenemos los agricultores y ganaderos".

"Tengo que felicitar por las grandes movilizaciones que se están celebrando en estos momentos y estos días por toda España. El que las tres organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional hayamos decidido crear un calendario de movilizaciones que se mantengan en el tiempo, creo que ha conseguido que nos estamos ganando el respeto y el reconocimiento de la sociedad", ha concluido.