UPA pide a la Junta "mayor beligerancia" en la lucha contra la venta a pérdidas del aceite de oliva

UPA ha pedido a la Junta de Andalucía "mayor beligerancia" contra la venta a pérdidas del aceite de oliva. Así lo ha trasladado el secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, que ha aprovechado la celebración del Consejo Andaluz del Olivar para pedirle a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, "un mayor compromiso en la persecución administrativa de las prácticas desleales de la gran distribución".

Lo ha realizado en el marco de una reunión como la de este viernes "clave para buscar soluciones a la crítica situación de caída de precios del aceite de oliva en origen". Además, Cano ha reclamado una reunión con las Entidades Asociativas Prioritarias para analizar la situación del mercado al objeto de "revertir el constante descenso del precio".

Cristóbal Cano ha explicado que el sector olivarero atraviesa por "una injustificable" caída de precios del aceite en origen, por lo que considera "prioritario" que la Junta persiga al máximo la venta a pérdidas. "UPA ha venido denunciando constantemente las prácticas abusivas de la gran distribución sin que hayamos percibido una implicación total de la Junta", ha dicho el dirigente de UPA Jaén.

"Hemos visto, una y otra vez, cómo denunciábamos esas ofertas agresivas, y la Dirección General de Comercio, que es la competente para abrir expedientes, investigarlos y sancionarlos no se implicaba como debería haberlo hecho", ha señalado y ha añadido que "hasta ahora no se ha hecho nada, no hemos tenido una respuesta contundente a las numerosas denuncias presentadas porque, lamentablemente, la Junta no ha sido lo beligerante que debía".

Lo que se espera a partir de ahora es que desde la Junta "se sancione de una forma drástica y proporcional al daño que se causa", concreta el secretario general de UPA Jaén.

Otras de las medidas que desde UPA se han reclamado en el Consejo Andaluz del Olivar tienen ámbito europeo y nacional. "A nivel de la Unión Europea tenemos que trabajar para que en el próximo marco comunitario se establezcan mecanismos de autorregulación de forma obligatoria, que sea posible la extensión de norma, no como hasta ahora que es voluntario".

Igualmente, han pedido al COI "una mayor transparencia en cuanto a los datos de producción en países no europeos", mientras que para el Gobierno central plantea la modificación de Ley de la Cadena Alimentaria "para que prohíba la venta a pérdidas".

Por último, el secretario general de UPA Jaén ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del propio sector olivarero porque "tenemos que seguir haciendo nuestros deberes. Entendemos que la concentración es una buena opción, pero no la única".