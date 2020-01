Ustea reclama mayor atención de la Junta hacia las residencias de mayores y avisa de "la insuficiencia de personal"

Publicado 28/01/2020 10:59:49 CET

SEVILLA, 28 Ene.

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) ha denunciado, ante el anuncio del Gobierno de impulsar un Programa de Acreditación de la Calidad para Residencias de mayores y de que las fiscalizará para evitar situaciones de maltrato, que el desinterés de las administraciones públicas, la andaluza entre otras, ha hecho que la atención a personas mayores haya mermado su calidad.

"La insuficiencia de personal en las residencias de mayores, también en las dependientes de la Consejería de Igualdad, PPSS y Conciliación de la Junta de Andalucía, redunda directamente en que los profesionales no dispongan de los recursos humanos y medios suficientes para desarrollar el trabajo en la forma debida y dar a cada usuario toda la atención que éstos merecen", ha sostenido Ustea en un comunicado.

El sindicato ha esgrimido que, desde un punto de vista de los recursos sanitarios y sociales, "si los servicios sociales no están bien dotados para detectar y resolver el problema, la calidad de atención a los mayores seguirá estando en entredicho".

¿Se va erradicar el problema con la atención a nuestros mayores con la elaboración de un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores?

Ustea ha señalado que "para evitar situaciones indeseables de posibles faltas de atención a nuestros mayores", entre las medidas del programa de acreditación anunciado por el Gobierno "se deben adecuar y vigilar la ratio de personal en relación con el número de usuarios y su tipología, a los que cada residencia debe atender".

El sindicato ha sostenido que "las plantillas no pueden estar de forma estructural bajo mínimos de personal (vacantes sin cubrir, lenta y mala gestión en las sustituciones de bajas por IT, etc.) en servicios de atención directa a una población vulnerable, como ocurre en nuestras residencias de mayores".

El sindicato Ustea ha exigido "la implementación de medidas y dotación de recursos adecuados más allá de las voluntades y/o buenas intenciones políticas, tanto del Gobierno como de la Junta de Andalucía".

Entre las reivindicaciones que enumera USTEA aparecen la calificación de las residencias de mayores de la Junta de Andalucía "en coherencia con el perfil de personas que atienden, la mayoría, personas dependientes con necesidades especiales.

Ustea ha demandado "la actualización de la relación de puestos de trabajo (rpt) para adecuar las plantillas a las ratios mínimas exigidas para dicho tipo de calificación", así como ha reclamado la gestión de "la cobertura y dotación de vacantes", así como "la agilidad en los procedimientos de sustituciones de personal".