Valero celebra el "despliegue" de Unidas Podemos por Andalucía y el "activo" que supondrá Maíllo para la dirección de IU

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha considerado este jueves que será beneficioso para la comunidad autónoma que Unidas Podemos "se despliegue por toda" la región de la mano de la marca que aúna a IU y Podemos, al tiempo que ha celebrado el regreso a la primera línea de la política de quien fuera su antecesor en el liderazgo regional de IU, Antonio Maíllo, que será un "activo importantísimo" en la próxima dirección federal que está convencido de que seguirá liderando Alberto Garzón.

Así lo ha puesto de relieve Toni Valero en una entrevista en el programa 'La Ventana de Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que se ha referido a la marca de Unidas Podemos por Andalucía que Podemos e IU piensan potenciar a partir de ahora dentro de la comunidad autónoma.

El dirigente andaluz de IU ha puntualizado que su coalición y Podemos son "Unidas Podemos por Andalucía desde 2016", y "así operamos en el Congreso de los Diputados", si bien ha reconocido que la potenciación de esa marca en la comunidad autónoma llega después del "lamentable" hecho de que "la marca del espacio de Adelante Andalucía" --bajo la que Podemos, IU y fuerzas andalucistas concurrieron a las elecciones autonómicas de 2018-- "haya sido robada por el partido Anticapitalistas" que lidera Teresa Rodríguez en la región.

Toni Valero ha sostenido que desde IU y Podemos no pueden "quedarse quietos" y tienen que "dar una respuesta a nuestro electorado, a la gente progresista de Andalucía que tiene que identificar claramente el espacio que IU, Podemos y sus aliados representan en Andalucía", de ahí que considera que "es un beneficio que Unidas Podemos se despliegue por toda Andalucía".

Por parte del grupo de diputados afines a Teresa Rodríguez que fueron expulsados de Adelante el pasado mes de noviembre se sostuvo este miércoles que Podemos e IU habían dejado claro al decantarse por la marca de Unidas Podemos por Andalucía que su apuesta era por ejercer como "Delegación del Gobierno de Pablo Iglesias en Andalucía".

A este comentario que formuló el diputado no adscrito José Ignacio García no ha querido responder Toni Valero. "Me parece un debate tan bajo, tan antipolítico", que "no me quiero rebajar a esos términos" que son "más propios del 'trumpismo'" y "buscan el fango", ha comentado el coordinador de IU Andalucía.

EL REGRESO DE MAÍLLO

De igual modo, Toni Valero ha celebrado que el excoordinador general de IU Andalucía Antonio Maíllo forme parte de la candidatura con la que Alberto Garzón optará a la reelección como líder nacional de IU en la próxima Asamblea Federal de la formación, junto a otros nombres de andaluces como Amanda Meyer --actual directora de gabinete del Ministerio de Igualdad--, o Inmaculada Nieto, responsable de Política Institucional de IU Andalucía y portavoz parlamentaria de Adelante.

Toni Valero se ha declarado "muy contento" por esa vuelta a la primera línea de la política de Antonio Maíllo tras su renuncia a la coordinación de IU Andalucía y a su escaño en el Parlamento autonómico en junio de 2019, y ha señalado que sabe "de primera mano" que eso significa que "Antonio tiene ganas".

"Y eso es muy importante a nivel personal, que esté con ganas de arrimar el hombro y de estar ahí", según ha abundado Toni Valero, quien ha dicho alegrarse "mucho" por Izquierda Unida, que "gana un activo importantísimo en un espacio de la dirección federal que va a dar un aporte fundamental".

De igual modo, ha subrayado que Amanda Meyer e Inmaculada Nieto son "dos dirigentes jóvenes y a la vez experimentadas", de los "mejores valores" con los que cuenta actualmente IU y que van a jugar un papel "clave" en la próxima dirección federal, según ha augurado.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES CATALANAS

Por otro lado, preguntado por el resultado de las elecciones catalanas del pasado domingo, 14 de febrero, Toni Valero ha valorado como aspecto "positivo" que, "a pesar de que se siguen manteniendo los dos bloques sobre una dicotomía independentista-no independentista, la cuestión social gana terreno con respecto al anterior panorama político en Cataluña".

Además, también ha celebrado que "el espacio de Unidas Podemos", que considera "fundamental como llave para buscar soluciones compartidas entre los distintos actores, haya resistido", si bien ha expresado su preocupación por el 'sorpasso' que Vox ha protagonizado sobre Ciudadanos (Cs) y el PP, y por "la descomposición de la derecha en Cataluña en favor de la ultraderecha". Ha apostillado que, en Andalucía, eso se podría traducir en una "mayor presión" de Vox sobre el PP, que gobierna en la Junta en coalición con Cs.

El líder andaluz de IU ha sostenido que, en el panorama actual, "la derecha que no ha sido engullida por la ultraderecha es la que no le ha comprado el discurso y no le ha bailado la comba", como, según ha abundado, se ha visto en Alemania, y tanto el líder nacional del PP, Pablo Casado, como el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, "deberían tomar nota" y darse cuenta de que "con la ultraderecha no se puede ser equidistante", según ha sentenciado Toni Valero.