Valero (IU) critica que el PP mantenga en cargos nacionales al alcalde de Córdoba, afectado por un "tufo de corrupción"

CÓRDOBA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha criticado este viernes en Córdoba que el PP mantenga en cargos de ámbito nacional, en el propio partido y en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, pues puede "transmitir" a "instituciones que no se lo merecen", el "tufo de corrupción" que le afecta a él y al gobierno local de PP y Cs que preside en el Ayuntamiento, a cuenta del caso Infraestructuras.

En rueda de prensa junto al portavoz municipal de IU, Pedro García y la coordinadora local de IU en Córdoba capital, Irene Ruiz, el líder de IU en Andalucía se ha referido así al hecho de que el actual portavoz municipal de Cs, David Dorado, haya pedido a Bellido en un Pleno que dimitiera, al vincularle con la investigación judicial abierta sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación relativos a contratos realizados con determinadas empresas desde hace años por el Área de Infraestructuras del Consistorio.

En este sentido y tras preguntarse Pedro García qué es lo que sabe Dorado para que Cs le mantenga como portavoz y para que el PP no rompa el pacto de gobierno con la formación naranja en el Ayuntamiento, Valero ha avisado que "el dinero que se defrauda, el dinero que no va a donde debe, al final lo que hace es repercutir negativamente en que los servicios públicos", que en este caso "no están en la prioridad del gobierno municipal" de PP y Cs.

Así, que el gobierno local "esté sometido a esta inestabilidad por sus tensiones internas, lo que hace es que, en lugar de estar centrado en lo que debe, lo esté en cómo tapar las corruptelas y en cómo recomponer hacia fuera lo que ya sabemos que es una relación rota".

"Por lo tanto --ha proseguido--, tenemos en Córdoba un gobierno roto y preocupado, no en gestionar el servicio público, ni los bienes públicos para la mayoría, sino en tapar lo que a todas luces es una clara trama de corrupción".

En consecuencia, en IU, "a nivel Andalucía", están "muy preocupados con lo que ocurre en Córdoba" y, tras felicitar al Grupo Municipal de IU por "la labor de fiscalización" que ejerce desde la oposición, Valero ha dicho esperar que "el Partido Popular rectifique y tome las medidas que tiene tomar de transparencia, y con un alcalde que ocupa altos cargos a nivel nacional en su partido y a nivel de la FEMP, y que evidentemente tiene que dar pasos a un lado, atrás, a la izquierda o a la derecha".

La cuestión es que a juicio del líder de IU en Andalucía, Bellido debe "dejar de ocupar esas responsabilidades, porque extiende ese tufo de corrupción y de incertidumbre", y ello traslada el "descrédito de la gestión pública a instituciones que no se lo merecen".

En consecuencia, Valero considera que el PP "tiene que hacer un gesto", de modo que en este asunto "no puede mirar hacia otro lado", y "si este alcalde ostenta importantes responsabilidades, tanto en la FEMP, como en su partido, el PP nos tendría que decir si efectivamente está acreditado para hacerlo con la trama de corrupción en la que se ve envuelto", estando ahora "la patata en la mesa del Partido Popular, y lo que tienen que hacer o no lo tendrán que determinar ellos", pero no deja de ser "un escándalo que este alcalde, estando inserto en este tufo de corrupción, ocupe esas responsabilidades".