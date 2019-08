Valero (IU): "La guinda de la ineficacia del Gobierno andaluz es dejar que el Parlamento sea caja de resonancia de Vox"

Publicado 06/08/2019 12:19:34 CET

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha rechazado las políticas que está aplicando el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) desde que empezó su mandato, si bien ha querido puntualizar que "la guinda de la ineficacia del Ejecutivo autonómico es dejar que el Parlamento andaluz sea la caja de resonancia de la ultraderecha".

En una entrevista con Europa Press, Valero ha señalado que los seis primeros meses de gobierno del PP-A y Cs se ha demostrado que es "profundamente ineficaz" porque "prometieron muchas cosas que se han concretado en innumerables ocurrencias que han tenido que echar para atrás".

Además, ha sostenido que es "profundamente injusto" porque hace bandera de una política fiscal "que da barra libre a los ricos cuando Andalucía es de las regiones de Europa con más problemas sociales y necesita un mayor refuerzo de los servicios públicos". "Pero lejos de eso, intentan buscar ingresos para la Administración a costa de la venta de patrimonio, de modo van a empobrecer a nuestra tierra en favor de una política fiscal que beneficia solo a los ricos", ha avisado.

Valero también ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno lleva a cabo "privatizaciones encubiertas" con un modelo económico "que lleva hasta sus extremos una política de externalizaciones que deja en los huesos los servicios públicos y enriquece las cuentas de beneficios de distintas empresas".

"Y la guinda de la ineficacia es dejar que el Parlamento sea la caja de resonancia de la ultraderecha en Andalucía", ha abundado para criticar que Vox "es el que marca el paso de este Gobierno con sus bravuconadas".

Sobre los planteamientos de los de Santiago Abascal, Valero ha advertido de que "son muy graves porque cuestionan determinados consensos que son fruto de la lucha democrática en nuestro país que nos hacían ser una sociedad más abierta, democrática, que antepusiese ante todo los derechos humanos".

LA COINCIDENCIA ECONÓMICA, LA GRAN FORTALEZA

Así, el dirigente de IU ha acusado a PP-A y a Cs de "blanquear a la ultraderecha" cuando dicen que "arriman el hombro, que han venido a aportar o relativizando determinados comentarios alegando que son sus ideas". "Es intolerable porque no hablamos solo de propuestas políticas sino de propuestas que vulneran los derechos humanos y que nos conducen muchos pasos atrás en avances sociales", ha agregado.

Con todo, Valero ha criticado que los socios de Gobierno están "contentando y cediendo" ante las propuestas de Vox, al tiempo que ha incidido en que "es muy grave que de lo que no se habla es de que hay una coincidencia absoluta en el programa económico de las tres formaciones y esa es la gran fortaleza de este gobierno".

"Detrás del teatro y la performance en la que cada dos días aparece un nuevo sainete, hay una coincidencia profunda para llegar al final de la legislatura, en la que nos encontraremos una Administración pública mucho mas debilitada a la hora de prestar servicios y muchos amigos de PP-A, de Cs y Vox que han hecho caja gracias a eso", ha proseguido Valero, cree que agotarán la legislatura porque "es mucho lo que se juegan".

Así, insiste en que aunque el Gobierno andaluz es "débil" porque "es incapaz de trazar su propia hoja de ruta e incapaz de expresar la imagen que le gustaría porque está hipotecado por Vox", las tres fuerzas "comparten intereses profundos y quieren llegar hasta el final".

SIN DIFERENCIAS CON LOS GOBIERNOS DEL PSOE-A

De otro lado, Valero ha recordado que PP-A y Cs comenzaron la legislatura queriendo marcar diferencias con las legislaturas que ha gobernado el PSOE-A, trasladando una imagen de mano tendida y que determinadas decisiones que comprometen a todo el Parlamento tenían que ser fruto del consenso y la participación de todos, si bien, remitiéndose a los hechos, "espero que las oportunidades que han perdido hagan reflexionar a PP-A y Cs para que cambien el rumbo".

Así, por un lado, ha lamentado que a pesar de que hablaron de mano tendida para la elaboración del Presupuesto andaluz, "han asumido enmiendas de la oposición que son pírricas, que suponen cambios en la nomenclaturas pero no en partidas económicas sustanciales".

Igualmente, se ha referido al acuerdo alcanzado para renovar los órganos de extracción parlamentaria para criticar que a pesar de que Adelante hizo una propuesta razonable que responde al sentir de la ciudadanía "porque no puede ser que en las mayores referencias del ámbito político no hubiera ninguna mujer que las encabezase", PP-A y Cs recogieron como buena propuesta situar a una mujer como Defensora del Pueblo andaluz pero "no han sido capaces de trabajar por ella".

"Esa mano tendida de la que hablan se ha concretado en poco o nada", ha lamentado Valero, quien cree que con estas actitudes "desperdician una gran oportunidad para marcar un hito que le diferencie respecto a legislaturas anteriores del PSOE-A".