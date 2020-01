Valero: Unidas Podemos será "la voz de Andalucía en el Congreso" y sus "anhelos" tendrán eco en el cogobierno

Publicado 14/01/2020 16:01:09 CET

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, se ha mostrado convencido este martes de que los cargos de Unidas Podemos serán "la voz de Andalucía en el Congreso" y que "los anhelos, esperanzas y sueños de los andaluces encontrarán eco en el cogobierno" del PSOE y la confluencia.

Así se ha pronunciado Valero en rueda de prensa, junto a la diputada de Unidas Podemos en la Cámara Baja por Sevilla Isabel Franco, en el marco de la reunión que han mantenido los diputados andaluces de Unidas Podemos en el Congreso y la dirección andaluza de la coalición de izquierdas.

Valero ha defendido que la puesta en marcha del cogobierno es "una oportunidad histórica para llevar a cabo las transformaciones que necesitan España y Andalucía, cuyas necesarias transformaciones han sido largamente postergadas por gobiernos que han mirado hacia otro lado". "Los anhelos, esperanzas y sueños de los andaluces están de enhorabuena porque pueden encontrar eco en este gobierno", ha asegurado.

No obstante, el líder de IU asume que "no será fácil" hacerlo frente a "los poderes fácticos, que son muy poderosos en este país, y la derecha ultramontana y reaccionaria, que ya tiene un discurso filogolpista que da miedo".

"Hará falta que Andalucía sea impulso de las trasformaciones que necesita para sí y para el conjunto de país", ha agregado antes de apuntar que Andalucía "debe jugar el papel histórico que ha jugado en otras ocasiones en las que ha logrado grandes avances democráticos". Por eso, cree que "toca en una nueva transición que Andalucía se ponga en pie".

Y para eso, Valero ha asegurado que tenderán la mano para "articular a la sociedad civil andaluza y que presionen a su gobierno para que tire para adelante con un plan de gobierno que puede mejorar las condiciones de vida de las personas", así como que Unidas Podemos, "con sus cargos públicos, dirigentes y bases, harán el papel que tienen que hacer y sean voz de Andalucía en el Congreso".

"Unidas Podemos será la voz de los intereses de las capas populares de Andalucía", ha agregado el dirigente de IU, que ha hecho hincapié en que "la bandera andaluza es de la cohesión social, la igualdad y la justicia social, no la hipócrita en la que se quiere envolver la derecha ahora". "Vamos a estar a la altura y ser la voz de Andalucía en el Congreso", ha apostillado.

Asimismo, en alusión a que la coordinadora general de Podemos Andalucía y líder de Adelante, Teresa Rodríguez, dijera sobre el cogobierno que nunca quiso "un gobierno con PSOE, pero si me quitan la razón estos cuatro años me alegraré infinito", Valero cree que este es un mensaje "cargado de expectativas y esperanza para que este gobierno lo haga muy bien". "Rodríguez y todos nosotros vamos a dar lo mejor para que el gobierno cumpla lo prometido y mejore la vida de la gente", ha zanjado.

LA AGENDA ANDALUZA

De su parte, Isabel Franco ha defendido que Andalucía "tiene que tener una voz fundamental en el Gobierno de coalición" y que "es importante que los andaluces no dejen la calle porque es fundamental que la fuerza de la población le señale el camino a su gobierno".

Ha explicado que los ejes fundamentales de la agenda andaluza que llevarán al Gobierno pasan por "acabar con la pobreza y la precariedad que asola a Andalucía desde hace muchas décadas", seguir impulsando un plan de políticas de empleo concreto para Andalucía y acabar con el déficit de la financiación autonómica que padece.

También priorizan la vertebración de Andalucía o que no se vacíen sus zonas rurales, además de reclamar un nuevo modelo económico y productivo, "que tiene que pasar por una apuesta segura y firme de la pesca en nuestro litoral y de nuestro sector del olivar". Otro de los asuntos clave es, para Unidas Podemos, "una transición ecológica que no puede no empezar sino por Andalucía, que tiene las mejores condiciones climatológicas para apostar por energías renovables".

"Este Gobierno, que va a apostar por los derechos sociales, es fundamental para Andalucía porque no solo necesita de esa recuperación de derechos, también tiene capacidad para hacerlo, y Andalucía estará en este gobierno de coalición muy presente", ha concluido Franco.