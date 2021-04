Valero ve "ruin" que la Junta haga "oposición" al Gobierno por las vacunas Covid cuando "debería estar agradecida"

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha considerado que "es hasta cierto punto un poco ruin, con lo que hemos sufrido y lo que está pasando nuestra gente" por la pandemia de Covid-19, "hacer oposición con el tema de las vacunas" como, según ha criticado, realiza la Junta con el Gobierno central cuando, en su opinión, el Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "debería estar muy agradecido" al gabinete de Pedro Sánchez porque "está recibiendo vacunas sin tener que haber salido a los mercados internacionales y de manera absolutamente gratuita".

Así lo ha trasladado Toni Valero en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha sostenido que el Gobierno andaluz "no puede utilizar cualquier elemento para hacer oposición" al Ejecutivo central, "y mucho menos la cuestión de la vacuna", y ha opinado que ese comportamiento de la Junta "también es síntoma de que no hay una oposición en el Congreso de los Diputados" al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que sea "fiable y solvente".

Y es que, según ha defendido, si el presidente del PP, Pablo Casado, "hiciese bien su papel, a lo mejor" el presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, "no tenía que asumir un papel que no le toca, porque la oposición al Gobierno central se tiene que hacer en el Congreso de los Diputados, no entre instituciones del Estado".

Toni Valero también ha señalado que la Junta ha planteado un proceso de vacunación "errático", con "muchos mayores" que han tenido que "desplazarse a pueblos cercanos" para recibir las dosis, en lugar de haberse valido de "los centros de salud de referencia de los pacientes, incluso las residencias de mayores, como puntos de vacunación".

"Se han equivocado y han tenido que ir rectificando sobre la marcha", según ha considerado el líder de IU, quien también se ha mostrado partidario de abrir "un debate necesario que no se ha tenido en la sociedad española, y es que tenemos que asumir como válido que, teniendo la capacidad tecnológica, científica, para producir la vacuna en tiempo suficiente para que ya estuviésemos gran parte de la población andaluza, española y europea vacunada, no lo estamos porque no se quieren liberalizar temporalmente unas patentes".

"Esto es importante, porque el Partido Popular no está demandando algo que en Europa es fundamental que se demande", y es por qué, después de que las farmacéuticas que producen las vacunas "ya han cobrado ingentes cantidades de dinero de fondos públicos" para sus investigaciones que "ya han sufragado sobradamente el coste" de las mismas, y "ya están poniéndose en beneficios, no se liberalizan esas patentes temporalmente para que podamos producir la vacuna".

Y es que, según ha incidido, "si esas patentes están disponibles, los países europeos tienen esa capacidad tecnológica para vacunar a toda la población en un corto espacio de tiempo".

Por otro lado, sobre la posibilidad de contar con la sanidad privada en el proceso de vacunación, ha manifestado que "no se debe hacer negocio con la salud", y "la sanidad pública tiene sus profesionales suficientes y puede contratar muchos más profesionales para llevar adelante" dicha campaña. Además, ha remarcado que "a veces se tiene a médicas, enfermeros, haciendo tareas burocrático administrativas, a veces de rastreo", que "las pueden desarrollar otro personal sociosanitario o incluso administrativo", y así "liberar" a los primeros "para hacer otro tipo de tareas como la vacunación".

En esa línea, ha apostado por "priorizar el reforzar la sanidad pública" ante un "tren histórico" que evite que "el mercado" ocupe la prestación de un "servicio público".

RESTRICCIONES EN SEMANA SANTA

Por otro lado, sobre las medidas restrictivas acordadas por la Junta frente a la pandemia de cara a la Semana Santa, el dirigente de IU ha manifestado que el Gobierno andaluz, "a golpe de error y desastre, ha ido rectificando en un aspecto fundamental", aunque "no en otros también fundamentales".

En ese sentido, ha celebrado que, después de ver durante el desarrollo de la pandemia que "las medidas de prudencia se ponían en solfa y se reducían cuando llegaban los festivos", y "eso provocaba que, después, empezase de nuevo el repunte de contagios, la saturación hospitalaria y, por lo tanto, la nueva puesta en marcha de medidas restrictivas", se ha llegado a esta Semana Santa "habiendo aprendido que los festivos no pueden condicionar unas medidas de restricción que son imprescindibles" para contener la pandemia.

"Pero también nos hemos dado cuenta de que son insuficientes" esas medidas, y que, "además" de éstas, que "ponen sobre las espaldas de la ciudadanía el control de la pandemia", debe haber otras que se sustenten "en lo que tiene que hacer la Administración", con "el reforzamiento del sistema sanitario y muy específicamente la Atención Primaria", según ha abundado antes de apostillar que "eso no lo hace" la Junta de Andalucía.

Ha subrayado que la Atención Primaria debe contar con "capacidad de detectar y de aislar y de diagnosticar, y de generar esperanza", y para eso "hay que vacunar", según ha manifestado Toni Valero, que ha lamentado que la Junta "no rectifica" en este ámbito y "no refuerza una Atención Primaria que está todavía saturada, y lo que le queda con el proceso de vacunación por delante".

En esa línea, ha augurado que, "sin lugar a dudas, si hubiese una cuarta ola" de la pandemia en Andalucía "con la dureza de las anteriores, por desgracia, no habiéndose reforzado el sistema sanitario, es previsible que las consecuencias fuesen similares", aunque también "es cierto que, con un índice de vacunación más alto de la población más vulnerable", las tasas de mortalidad entre ese segmento de edades mayores "será menor", según ha apostillado.

Pero en todo caso ha insistido en que, "si hay muchos contagiados" por una nueva ola de la pandemia, eso puede generar que haya "colapso sanitario" y eso afectaría a la "dejación" del tratamiento de "muchas otras patologías", con "los perjuicios que eso tiene para la salud pública", según ha advertido.

De igual modo, sobre la recomendación del Ministerio de Sanidad de cerrar el interior de la hostelería si se supera la tasa de incidencia 150 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes, Toni Valero ha manifestado que "hay que ser muy escrupulosos y seguir los criterios científicos" que derivan también de dicho departamento del Gobierno como "de los propios grupos de expertos de los cuales se dota la Consejería de Salud" de la Junta, a los que "a veces hace caso y otras veces no", según ha apostillado.

También ha puesto de relieve que, "afortunadamente, en Andalucía contamos con un clima benigno a partir de estas fechas ya, cuando ya pase Semana Santa", que permite que "gran parte de la socialización se puede hacer al aire libre", según ha valorado por lo que ello implica de minimización del riesgo de contagios.

EL CURSO ESCOLAR

Sobre el desarrollo del presente curso escolar en el marco de la pandemia, Valero ha valorado "la enorme responsabilidad y el trabajo extra y el compromiso que han llevado los equipos docentes y el personal administrativo de los centros", así como a la "capacidad de autocontrol" y "responsabilidad" del alumnado.

No obstante, ha lamentado que se esté "sometiendo" a un "nivel de estrés y presión al equipo docente y al alumnado" de los colegios, así como a las familias de los escolares, cuando la pandemia daba "una oportunidad de oro" para "bajar las ratios" de las aulas y así "mejorar la calidad de la enseñanza", algo que "se ha obviado" porque "se quiere que se pase la pandemia cuanto antes y que sigamos con esa lógica de privatización de la enseñanza, donde haya unos centros de primera calidad y otros de peor calidad, que serían los públicos", según ha zanjado.