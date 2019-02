Vecinos del distrito Norte de Granada se manifestarán el 7 de febrero contra los cortes de luz

Publicado 31/01/2019 11:19:52 CET

GRANADA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y asociaciones del distrito Norte de Granada capital han convocado una manifestación para el próximo jueves 7 de febrero en protesta contra los cortes de luz que se vienen registrando en la zona y para "reclamar soluciones" a la compañía eléctrica.

La manifestación saldrá a las 10:15 horas desde el Triunfo y recorrerá Gran Vía, Reyes Católicos y Plaza del Carmen hasta llegar a las puertas de Endesa, según han informado a Europa Press fuentes de la asociación gitana Anaquerando, que participará en la movilización.

Desde el colectivo denuncian que estos cortes, "al margen del discurso oficial respecto a los enganches ilegales", afectan a viviendas y colectivos que sí pagan sus recibos de luz y que no pueden funcionar por una falta de suministro que en ocasiones "se prolonga durante horas".

Advierten de que se trata de una situación "de emergencia humanitaria", pues hay viviendas donde residen niños y mayores que no tienen luz, con lo que no pueden usar los electrodomésticos. Desde el colectivo afirman que en la zona de Molino Nuevo hay domicilios sin luz desde el pasado viernes a raíz de una operación contra enganches ilegales y ellos "como asociación, que sí paga el recibo, no pueden trabajar porque tienen el cable cortado".

El Ayuntamiento de Granada dio el pasado lunes un "ultimátum" a Endesa y el alcalde, Francisco Cuenca, se reunió con vecinos afectados para "establecer un calendario de acciones" contra la compañía, trasladándoles su "malestar e indignación" ante "una situación que no se reduce a una única zona en la capital" y que, según dijo, "tiene mucho que ver con las deficientes infraestructuras que no se han renovado en años y en muchos casos están obsoletas".

Avanzó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estaban ultimando la fórmula legal para llevar a Endesa a los tribunales, al tiempo que instó a la Junta de Andalucía a que abra otro expediente a la empresa "con una reclamación de daños y perjuicios".

Desde Endesa garantizaron que su red de distribución en la zona Norte de Granada "está totalmente renovada", tanto por los planes de inversión ejecutados como por la reparación de las averías ocasionadas por el fraude eléctrico masivo, que suponen la restitución de las instalaciones afectadas por infraestructura nueva.

Junto a ello, Endesa defendió que esta red de distribución está "capacitada tecnológicamente", ya que puede soportar la carga de cinco veces más clientes de los clientes con suministro y que en lo que va de año ya ha invertido más de 100.000 euros en la reposición de cinco transformadores averiados por la sobrecarga originada por el fraude masivo de electricidad. Desde la compañía ven significativo que más del 60 por ciento de los suministro de la zona Norte se encuentre en situación de fraude eléctrico.