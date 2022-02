Velarde (Podemos-A) critica el "tamayazo" que intentaron UPN, PP y Vox contra la Reforma Laboral

CÓRDOBA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos en Andalucía y diputada nacional de Unidas Podemos (UP) por Córdoba, Martina Velarde, ha criticado este viernes el "tamayazo" que intentaron este jueves en el Congreso de los Diputados UPN, PP y Vox contra la Reforma Laboral que, finalmente, obtuvo el visto bueno de la Cámara baja por un error en el voto de un diputado del PP.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha respaldado a los trabajadores de Zumos Palma, Velarde ha afirmado que, para ella, "lo más importante no es que haya habido, o no, un error del diputado del PP", sino "el tamayazo" que se intentó por parte de la derecha, después de que "el partido de UPN había quedado en que" sus diputados "iban a votar que sí" a la Reforma Laboral acordada por los empresarios, los sindicatos y el Gobierno de la Nación, integrado por PSOE y UP.

Ese, según ha subrayado, "era el compromiso" que había adquirido UPN con el Ejecutivo central, pero "luego, en connivencia con PP y Vox, hicieron ese cambio" en su voto, sin que se sepa "en qué términos" o en base a "qué acuerdo".

En cualquier caso, según ha concluido Velarde, lo "más relevante" en este asunto son "las anomalías democráticas" que se han producido, "sobre todo de la voluntad popular, que se ve mermada en el Congreso".