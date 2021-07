Velarde (Podemos) lamenta "el engaño" de la ITI de la provincia de Jaén y exige a las administraciones su cumplimientoV

JAÉN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha lamentado "el engaño" de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Jaén y ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España su cumplimiento porque "no es un privilegio, sino una necesidad y una consecuencia directa del abandono que ha sufrido la provincia de Jaén en las últimas décadas".

Así lo ha indicado en rueda de prensa la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, que ha criticado que después de los anunciados, "a bombo y platillo", 443 millones de euros de la UE para revitalizar la provincia, la realidad es que se ha convertido en "un engaño" para la ciudadanía jiennense.

La coordinadora provincial de Podemos Andalucía y diputada de Unidas Podemos, Martina Velarde, ha indicado que desde su formación van a "hacer todo lo posible, en todas las instituciones donde estamos presentes, para desbloquear la situación, favorecer el diálogo, conseguir claridad y que se pongan en marcha los proyectos pendientes para que se cumpla con las previsiones tanto de recursos como de fecha".

La coordinadora general de Podemos Andalucía ha hecho hincapié en la necesidad de que "Jaén no puede esperar más tiempo y necesita soluciones reales para hacer frente a sus problemas, que corren el riesgo de que se cronifiquen". "No queremos que se nos haga la envolvente y que se tiren la pelota de una administración a otra, porque Jaén no se lo merece", ha dicho Velarde.

En este sentido, el diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia ha manifestado que "la ITI no se puede transformar en un cajón de sastre, donde las instituciones derivan ahí las inversiones que dependen directamente de sus competencias".

Honrubia se ha comprometido a llevar como una prioridad a la mesa de negociación de los Presupuestos Generales del Estado del 2022, todas las propuestas necesarias para revitalizar la provincia de Jaén.

Por su parte, la responsable provincial de Podemos Jaén, Lola Rodríguez, ha destaco que "la elaboración de proyectos es esencial para conseguir los recursos" y, por ello, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos con representación en las instituciones a "desbloquear la situación y no perder más tiempo y oportunidad".

Desde Podemos Jaén han planteado como propuestas trabajadas con colectivos, asociaciones, plataformas y sindicatos y que están dirigidas a "revitalizar" la provincia. Dentro de estas propuestas está ampliar el número de plazas en el Geriátrico de Linares (Jaén) para así crear empleo, la recuperación Fundición La Tortilla en Linares como Centro Tecnológico e Industrial, y la adecuación turística del socavón de desagüe de las Minas de Linares.

El arreglo del trazado ferroviario de la provincia y ampliación de servicios, para mejorar los tiempos y las frecuencias: Jaén-Madrid, Jaén-Sevilla y Linares/Baeza-Almería; la implantación de una red de cercanías en la provincia de Jaén; el fomento del tráfico de mercancías y creación del Puerto Seco de la Estación de Linares-Baeza; la recuperación de los Cañones o la Vía Verde del Renacimiento, son otras de las propuestas planteadas desde Podemos.