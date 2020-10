Velasco señala la apuesta por "grandes proyectos mineros" y PSOE le retrata como "el gran damnificado" en competencias

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado este jueves, para explicar el nuevo reparto de competencias del Gobierno andaluz, que va a "trabajar a fondo para el desarrollo de grandes proyectos mineros, que son generadores de empleo". El PSOE ha puesto el acento en la pérdida de competencias para apuntar que "una persona de su prestigio no merece el desprecio del señor Marín" y señalar que la Consejería es "la gran damnificada" en ese rediseño.

Velasco ha centrado buena parte de su intervención ante la comisión parlamentaria en las nuevas atribuciones que ha recibido, entre las cuales figuran industria y minas. El consejero de Transformación Económica ha apuntado la existencia de 464 explotaciones mineras activas en Andalucía, que ha apuntado son "un referente nacional" en ámbitos como la explotación del cobre, el yeso, o el mármol, y que es un sector que representa un 39% del VAB nacional.

Tras esgrimir, igualmente, que Andalucía ocupa la primera posición en áridos, ha planteado que ese liderazgo andaluz se refleja en las exportaciones, con 480 millones vendidos en el primer semestre, así como el empleo generado por la minería, que ha cifrado en 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos y una inversión de 2.000 millones, citando como fuente en este punto a la asociación minera Aminer.

Velasco ha aludido a las cinco explotaciones de minería metálica en marcha, como minas de Alquife (Granada) y el proyecto de explotación de Minera Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), en tramitación administrativa. También ha señalado la ampliación de la planta de Cosentino en Cobdar, el proyecto PMR de Cobre las Cruces que permitirá ampliar la vida de la mina o la iniciativa de Atalaya Mining en Riotinto (Huelva).

Y tras poner el foco en la actividad minera, el consejero de Transformación Económica ha recordado que la contribución de la actividad industrial es de un 10% del Valor Añadido de Andalucía, según un dato del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), y ha señalado a la industria como "un sector estratégico, con capacidad de generar empleo, atraer inversiones, provomover una economía competitiva y resistente a los ciclos adversos".

Velasco ha abogado por "acortar distancias entre PIB industiral andaluz y la media nacional", así como alinear la política industrial andaluza con "la Estrategia Industrial Europea 2030", de la que ha señalado como grandes directrices "la neutralidad climática y el liderazgo digital". "Trabajamos por una nueva política industrial Andalucía 2030", ha apostillado.

El consejero de Transformación Económica ha abogado por "apoyar la transformación digital de nuestros sectores si queremos competir" y ha recordado que la irrupción del coronavirus ha supuesto a la economía andaluza pasar de un crecimiento del 2,1% en 2019 a una caída del 10,4% prevista en 2020.

Tras expresar que la Junta de Andalucía "ha puesto a disposición del Gobierno un listado de actuaciones susceptibles de acogerse al Nex Generation (fondos europeos)", ha apuntado la contribución de la Agencia IDEA con el destino de 174 millones de euros a incentivos empresariales, a lo que ha sumado el acuerdo del Consejo Gobierno de 29 de septiembre de transferir 51,5 millones a IDEA de la Subvención Global de Andalucía.

Velasco ha apuntado la elaboración de "un ambicioso plan de innovación tecnológica para la reducción de las listas de espera" en Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), a lo que ha sumado "otras muchas reformas y actuaciones", entre las que ha incluido el Plan de Mejora de la Regulación Económica, al que seguirá en el último trimestre del año el Plan General de Emprendimiento, un plan de retención del talento innovador, una estrategia para el sector naval, que se sumará a la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

PSOE: ENORME PÉRDIDA DE COMPETENCIAS

El diputado del PSOE, Javier Carnero, ha subrayado "la enorme pérdida de competencias" que ha sufrido la Consejería, por lo que ha expresado sus dudas sobre "las competencias reales de gestión", así como "el nuevo nombre de gran fanfarria, que es obra del gran manipulador que es el consejero de Presidencia".

"Poco va a hacer por la industria si no tiene Energía", ha sostenido Carnero, quien ha subrayado que "es primer titular de Industria sin Energía", al tiempo que ha señalado como "incomprensible, inaudito" que la Agencia Andaluza de la Energía haya acabado en la Consejería de la Presidencia. Carnero ha advertido que Vox se ha convertido "en el socio preferente" del PP y que Cs en el rediseño de competencias "ha perdido más de media baraja".

El parlamentario del PP, Ramón Herrera, ha afirmado que la Consejería de Transformación Económica tiene las competencias que en el Gobierno de España ostentan "una Vicepresidencia y tres Ministerios", por lo que ha concluido que se trata de "una Consejería con responsabilidad enorme y resultados satisfactorios" y ha abogado por "no perder más industria, impulsar la que tenemos", por lo que ha reclamado "luchar" por el sector aeronáutico, que "va a pasar años difíciles".

El diputado de Cs, Fran Carrillo, ha agradecido a Velasco "su trabajo en la recuperación de fondos europeos, estos dos años, ese legado va a estar ahí para siempre" y ha sostenido que "Ciudadanos quiere una Andalucia llena de empresas, emprendedores y autónomos y no que sea la primera en ayudas".

El parlamentario de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha resaltado que "no ha sido usted transferible, pero no ha salido bien parado" en el reparto de competencias en el Gobierno andaluz tras advertir de que "se desprende de fondos europeos en un momento importante". Ahumada ha apuntado que la Consejería "mantiene universidad pese a no haber conseguido los objetivos al inicio de legislatura", así como que "mantiene áreas sin avances significativos", un hecho que ha considerado "ocurre transversalmente en el Gobierno".

Ahumada ha reprochado a Velasco que "haya culminado la reordenación de 3.200 millones de euros de fondos europeos sin que conozcamos de su boca cuáles son los proyectos europeos que se crean y aumentan o descienden o desaparecen" y le ha preguntado "cuáles son los caminos qué quiere emprender para alcanzar más industrialización".

El parlamentario de Vox, Macario Valpuesta, ha expresado que "la pregunta que nos hacemos es si los cambios son necesarios" y se ha lamentado de que "Andalucía esté desindustrializada". "Es un gran misterio cuando tenemos condicionantes tan espléndidos", ha afirmado.