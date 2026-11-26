Archivo - Esquiadores en la estación de esquí de Sierra Nevada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, ha presentado una nueva edición del Forfait Granadino, una iniciativa impulsada por el Consistorio en colaboración con Cetursa Sierra Nevada que, tras el éxito de las últimas temporadas, vuelve a ofrecer a los vecinos de la capital la posibilidad de disfrutar de la estación de esquí en condiciones económicas especialmente ventajosas.

"Los granadinos tenemos el privilegio de contar con una estación de esquí de primer nivel a pocos kilómetros de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento queremos facilitar que cada vez más vecinos puedan disfrutar de Sierra Nevada y que el coste económico no sea un impedimento para iniciarse o continuar practicando los deportes de invierno", ha señalado el edil.

Los forfaits correspondientes a la temporada 2026/2027 podrán adquirirse a partir del próximo 1 de diciembre, a las 9,00 horas, exclusivamente a través de la página web oficial de Sierra Nevada. Al igual que en anteriores ediciones, esta iniciativa está dirigida a personas empadronadas en Granada capital.

El responsable municipal ha puesto de relieve la excelente acogida que tiene este programa entre los granadinos. Tan solo en la pasada temporada se comercializaron 1.702 forfaits, que dieron lugar a 5.106 jornadas de esquí, vendiéndose prácticamente la totalidad de los abonos durante el primer día.

"El éxito del Forfait Granadino demuestra el enorme interés de nuestros vecinos por los deportes de invierno y nos anima a seguir apostando por iniciativas que amplíen las oportunidades de practicar deporte y disfrutar de los extraordinarios recursos naturales que tenemos a nuestro alcance", ha indicado Iglesias.

Ha destacado, asimismo, el carácter transversal de un programa que cuenta con usuarios de diferentes franjas de edad y una creciente presencia femenina, permitiendo que numerosas familias granadinas puedan disfrutar de la nieve y compartir jornadas de actividad física y ocio saludable en un entorno privilegiado.

Iglesias ha subrayado también la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y Cetursa Sierra Nevada para seguir estrechando el vínculo histórico de la ciudad con la estación de esquí y facilitar que los granadinos puedan disfrutar de uno de los principales referentes deportivos, turísticos y naturales de la provincia.

"Queremos que los granadinos sientan Sierra Nevada como algo propio y que encuentren en la montaña un espacio para el deporte, la convivencia, el ocio saludable y el contacto con la naturaleza. Nuestra apuesta es hacer de Granada una ciudad que vive el deporte y que ofrece a sus vecinos oportunidades para practicarlo", ha añadido.

Por último, el concejal de Deportes ha animado a los granadinos interesados en beneficiarse de esta nueva edición del Forfait Granadino a estar pendientes del inicio de la venta el próximo 1 de diciembre, a las 9,00 horas, dada la elevada demanda registrada en anteriores campañas.