Villatorres (Jaén) lleva la falta de transporte escolar al Defensor del Pueblo Andaluz y entrega 1.700 firmas

Registro de la memoria y de las firmas para trasladarlas al Defensor del Pueblo Andaluz - IU VILLATORRES

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madres y padres del alumnado de Villatorres (Jaén) afectado por la falta de transporte escolar, junto con representantes del Ayuntamiento, han registrado una memoria dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor para trasladar la situación del alumnado de este municipio que estudia en el IES Las Fuentezuelas, en Jaén capital. Junto a la memoria han entregado 1.700 firmas recogidas en una semana en el municipio.

La memoria, según han indicado en un comunicado, recoge día a día todo lo ocurrido desde el 14 de septiembre: las reclamaciones de las familias, los escritos remitidos a la Administración, la única respuesta recibida y cada una de las movilizaciones.

En ella se pide al Defensor que abra expediente; que se adopten medidas urgentes para que ningún menor espere sin supervisión a la salida del centro; que se restablezca el servicio con dos vehículos y rutas independientes, y que reciba a una representación del Ayuntamiento y de las familias.

El servicio, que se venía prestando con dos vehículos, cuenta este curso con un único autobús compartido con el alumnado de Las Infantas, "pese a que la propia empresa prestataria advirtió a la Administración de que sería insuficiente".

Como consecuencia, los 19 alumnos y alumnas de Formación Profesional no tienen plaza en el transporte escolar, por lo que "llegan tarde a clase y deben salir antes para poder volver", y los 34 de Bachillerato, en su mayoría menores de edad, "esperan cada día entre 20 minutos y media hora a la puerta del instituto, ya cerrado y sin la supervisión de ningún adulto".

Las familias han presentado 53 reclamaciones individuales y una reclamación conjunta. Hasta la fecha solo han recibido una respuesta, en la que la Delegación Territorial de Educación reconoce que la solución pasa por dos vehículos y rutas independientes y asegura que se trabaja en esa "posibilidad", pero sin cerrar una fecha para ello. Las reclamaciones del alumnado de Formación Profesional siguen sin respuesta, según han apuntado las familias.

"Las familias están cansadas, y los chavales también, pero estamos muy cerca. Sabemos que lo vamos a conseguir, pero lo queremos ya: cada día que pasa hay menores esperando solos en la calle y alumnos que pierden clase", ha señalado el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Villatorres, Miguel Manuel García.