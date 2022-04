Las viviendas y alojamientos turísticos de Andalucía ven "necesaria la profesionalización del sector"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha considerado este martes, en reacción al impulso por parte de la Junta de un decreto para la regulación diferenciada de apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos, que es "muy necesaria la profesionalización del sector". Sobre el texto, que esperan analizar a fondo, esperan que en su versión final "ponga en valor" su actividad, que según sus previsiones generará en este 2022 en la comunidad un impacto económico "de cerca de 1.800 millones".

"Queremos un decreto que regule y esté adaptado a la realidad del momento y la tecnología disponible", ha destacado en declaraciones a Europa Press el presidente de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac. A la espera de estudiar a fondo el texto, ha considerado que en su versión definitiva debe "poner en valor" al modelo, algo que opina se consigue al regular la figura de las empresas gestoras de viviendas con fines turísticos (VFT) como titulares de la explotación de varios de estos alojamientos.

Según la información divulgada por el Gobierno andaluz al término del Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto tiene como objetivo permitir visualizar fácilmente que los apartamentos turísticos (AT) y las VFT son dos tipos de alojamiento diferenciados, tanto en su concepto como en los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad turística, así como establecer parámetros que supongan un incremento de la calidad del servicio turístico.

"Vemos que sí es muy necesaria esta profesionalización del sector porque nosotros, incluso la propia asociación lo vemos. Es decir, cada vez hay una oferta mas profesionalizada porque el turista cuando viene lo exige, esto ya no es una opción", ha remarcado.

Pérez-Lanzac ha destacado que en cualquier caso el decreto debe potenciar que se "mantenga, y que no se ponga en riesgo el modelo turístico de Andalucía", que ha resaltado "es tan dependiente de este modelo de alojamiento". En esta línea, ha apuntado que para este año prevén "que el sector tenga un impacto económico en la comunidad autónoma de cerca de 1.800 millones".

"Seis euros de cada diez de nuestro turista se están gastando en comercio, en restauración, en alquiler de coche, en negocio de proximidad", ha continuado para rematar que "la norma tiene que tenerlo muy en cuenta". Por ahora, considera que el proyecto "tiene unos puntos muy positivos", como en lo referido a regular la figura de un gestor", y plantea que se adapte a las demandas tecnológicas, por ejemplo que se contemple en determinados casos que no sea necesaria una recepción 24 horas. "Al final en apartamentos turísticos vemos que en torno al 75% prefiere alojamientos que tienen esa posibilidad de check in express o check in remoto", ha comentado.

Ya en lo referido a VFT, cree que "es importante que se mida el volumen de vivienda vacía respecto al volumen de vivienda turística", apuntando que a veces de las segundas "se hace una mala foto" y "el problema realmente está en viviendas vacías". Asimismo, ha abogado porque "se defienda el derecho a la propiedad privada", para que "no se genere una inseguridad de cara a ese inversor y a toda esa economía que viene vinculada a ese inversor que ahora pues en esta época de alta inflación ven como un refugio de sus ahorros en el sector inmobiliario".