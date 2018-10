Las voces femeninas, protagonistas en la segunda jornada de Cosmopoética15 en Córdoba

Publicado 28/09/2018 18:21:33 CET

La segunda jornada de Cosmopoética15, que se celebrará hasta el 6 de octubre en Córdoba, está marcada este sábado por una amplia presencia de voces femeninas, como las de las norteamericanas Deborah Landau y Ladan Osman, María Sotomayor y Alana Portero, Paula Bonet y María Sánchez.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, el director literario de Cosmopoética, Antonio Agredano, ha explicado que, en general, estas autoras encarnan "nuevos discursos, anclados en una actualidad cambiante, lírica e impredecible, que debían formar parte de Cosmopoética".

El ciclo 'Cosmodiálogos' se inaugura con la intervención de Paula Bonet y María Sánchez, a las 18,00 en la Sala Orive. En un formato íntimo, ambas autoras compartirán con el público las motivaciones y las pasiones que han guiado su obra.

La producción de la pintora Paula Bonet, cargada de poesía y volcada en las artes escénicas, la música y la literatura, ha culminado en la publicación de siete libros en los últimos siete años, de los que es autora tanto del texto como de la imagen esta ilustradora.

El último es 'Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión' (Literatura Random House, 2018), en el que narra su experiencia con dos abortos, y actualmente está trabajando en las pinturas para 'El año del pensamiento mágico' (Literatura Random House, 2019) de Joan Didion.

Por su parte, María Sánchez, veterinaria de profesión, publicó en 2017 con su primer poemario, 'Cuaderno de campo', editado por La Bella Varsovia. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas y antologías. Coordina el proyecto 'Las entrañas del texto', desde el que invita a reflexionar sobre el proceso de creación.

El eje vertebral del festival, 'La Voz de los Poetas', continúa este sábado con las lecturas de María Sotomayor y Alana Portero. María Sotomayor presenta una imaginería familiar, hogareña y oscura, que bebe de autoras como Luz Pichel, Cristina Rivera Garza o Pina Bausch. Con su poemario 'Nieve antigua' obtuvo el IX Premio de Poesía Joven Pablo García Baena). Es coeditora de Harpo Libros y cofundadora de la librería La Semillera, en Madrid.

Sotomayor compartirá escenario con Alana Portero, una poeta prolífica que además dirige la compañía de teatro Striga, donde también actúa y realiza labores de dramaturga. Actualmente es columnista habitual en 'El Salto', donde escribe sobre feminismo y activismo LGTB con un enfoque concreto en la realidad de las mujeres trans.

A continuación, será el turno de las norteamericanas Deborah Landau y Ladan Osman, ésta última de ascendencia somalí. La norteamericana Deborah Landau, que actualmente dirige el programa de Escritura Creativa de New York University, es la autora de cuatro colecciones de poesía. 'The uses of the Body [Los usos del cuerpo]' (2015) ha sido editado en español por la editorial Valparaíso Ediciones.

También publicó 'Orchidelirium' (2011), seleccionada por Naomi Shihab Nye para el premio de poesía Robert Dana Anhinga Prize. Entre sus premios se incluyen la beca Jacob K. Javits del Departamento de Educación de Estados Unidos y la beca Guggenheim.

La acompañará en el acto la poeta y ensayista Ladan Osman, nacida en Somalia. Ha escrito 'The Kitchen-Dweller's Testimony' (University of Nebraska Press, 2015), ganadora del premio Sillerman First Book Prize y la plaquette Ordinary Heaven, que apareció en el recopilatorio 'Seven New Generation African Poets' (Slapering Hol Press, 2014). Su siguiente colección 'Exiles of Eden', una obra de poesía, fotos y texto experimental se editará en 2019. Su obra ha aparecido en abundantes publicaciones y ha sido traducida en más de diez lenguas.

'Vini e Versi' debuta en Cosmopoética y lo hace de la mano del periodista y poeta Rodolfo Serrano, con la intención de maridar literatura y cata. Junto a la sumiller y también periodista Mara de Miguel, dejará constancia de su pasión por ambos placeres terrenales en 'La Llave', a las 13,00 horas.

El maridaje entre música y poesía continuará a las 21,00 horas en la Sala Orive con Abraham Boba, líder del grupo León Benavente. En un recital íntimo, repasará las letras complejas, alegóricas y poéticas que caracterizan su carrera musical, tanto en solitario como con su grupo y también como parte de la banda de Nacho Vegas.

Raúl Alonso se pasará por 'Il Baretto' para leer algunos poemas de su libro 'Chemical sex', aún inédito, en el Bar Pepita. Al hilo de las pasiones como tema vertebral de Cosmopoética15, el autor abordará de una forma provocativa, directa, distendida e irónica las pasiones sexuales unidas a la subcultura musical del fenómeno 'rave'.

COSMOPEQUE Y DINAMOPOÉTICA

La poesía para niños y jóvenes irrumpirá mañana en Cosmopoética a través de Cosmopeque y de Dinamopoética. Cosmopeque incluye talleres, espectáculos y lecturas dirigidos a los más pequeños. En la Biblioteca Central, los poetas en ciernes tendrán un encuentro con la autora de Bululú, Beatriz Giménez de Ory, y podrán disfrutar del espectáculo El binomio fantástico: palabras y juegos de Gianni Rodari, a cargo de Alejandra Vanessa.

Dinamopoética, la sección joven de Cosmopoética, arrancará mañana en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba con la inauguración de la exposición 'Dinamopoética, La Luz de las Palabras'. Marina Gómez Esteban y Álvaro Sadas ponen imagen fotográfica a los poemas ganadores y finalistas de IV Certamen de poesía y microrrelato Casa de la Juventud.

A partir de las 20,00 horas, tendrá lugar la presentación de la publicación con los ganadores y finalistas del certamen y posterior entrega de premios, que culminará con la actuación del rapero Niruta Beats, que ha obtenido uno de los premios Dinamomusic.

Por segundo año, Cosmopoética tiene un país invitado, en este caso Italia, y 'Città delle passioni' es el lema de un evento cultural que mantiene su compromiso con la ciudad, acercando la poesía a toda la población, con una programación que un año más será heterogénea, interdisciplinar y de acceso libre.