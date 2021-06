Vox aconseja a Moreno que no dé al PSOE-A la "oportunidad de rearmarse" porque ya está "afiliando el colmillo"

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha aconsejado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el Pleno del Parlamento que no dé al PSOE-A la "oportunidad de rearmarse" porque ya se está "afiliando el colmillo" y "frotándose las manos".

En su debate con Moreno en la sesión de control del Pleno de la Cámara, Gavira, que en los últimos días ha criticado que este jueves se vaya a reunir con el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha preguntado al presidente con quién "quiere cumplir" los objetivos de su Gobierno y con quién quiere "hacer ese camino". Ha dicho además que Vox siempre va a votar "en contra de las políticas de izquierda" y ha confiado en que la Junta también esté en el "beneficio de los andaluces".

"Me pregunta con quién quiero transitar, y la respuesta es muy sencilla, con todos los andaluces, representados en este Parlamento", ha respondido Juanma Moreno a Gavira, apuntando que él tiene el "máximo respeto a todos los andaluces, voten lo que voten" y que tiene además la firma "obligación y convicción de representar escrupulosamente la singularidad, la pluralidad y la diversidad" de esta tierra, algo que hará buscando fórmulas que nos permitan avanzar.

Por su parte, Gavira también ha trasladado al presidente que "ya tiene al Gobierno de Pedro Sánchez delante, en la bancada frente a la suya" y que la "comodidad" de tener a Susana Díaz como líder de la oposición "se ha evaporado".

El objeto de la pregunta de Gavira a Moreno era sobre la política industrial en Andalucía, durante la cual el portavoz de Vox ha manifestado que los andaluces quieren saber si será posible que en Andalucía se instale una fábrica y una industria y que permanezca muchos años en esta tierra, todo lo contrario a lo que ha sucedido en los últimos años.

Para Gavira, las industrias no se arreglan con "cosmética, con maquillaje o con propaganda", sobre todo, cuando hay miles de andaluces en paro y en situación de vulnerabilidad. Ha preguntado al presidente por qué en Andalucía no despega el sector industrial y no tiene el peso que tiene en otras regiones. Ha indicado que la planificación industrial es competencia de la Junta Gobierno y el apoyo al desarrollo de una base industrial fuerte.

Por su parte, el presidente de la Junta ha saludado la actitud "más autonomista" por parte de Vox al reconocer la importancia de las políticas de la Junta, y ha dicho que en esta comunidad es una obligación impulsar la política industrial. Ha añadido que su Gobierno está apoyando inversiones y a empresas industriales, especialmente las andaluzas.

Según Moreno, el tejido industrial andaluz está creciendo y "más pronto que tarde va a dar su fruto". Ha indicado que la Junta está dando respuesta a lo que pide el sector: Sentido común, seguridad jurídica, estabilidad institucional, simplificación administrativa y bajada de impuestos.

Ha señalado que su Gobierno ha impulsado programas de incentivos a la industria, centrados en el desarrollo industrial, y se trabaja en la mejora de la transformación digital, el gran salto que tiene que dar nuestra industria. Moreno se ha mostrado convencido de que las medidas y acciones en el sector industrial dan "su fruto de manera razonable" y ha garantizado que para su Gobierno es una prioridad trabajar por el futuro industrial tan necesario para Andalucía.