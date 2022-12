Vox considera que "el alcalde tiene que dar la cara" tras la detención del concejal de Córdoba David Dorado

CÓRDOBA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, considera que tras la detención y puesta en libertad del edil no adscrito y exdelegado de Infraestructutras, David Dorado, por la Policía Nacional por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras de la citada Delegación "el alcalde debe hablar, dar la cara y decir cómo, por qué, hasta cuándo y qué va a pasar a partir de ahora".

En un audio difundido por el grupo municipal, la edil ha dicho que llevan "años denunciando irregularidades, pidiendo al alcalde que ponga orden, que se controlen los contratos menores, que se fiscalice y que se lleve a cabo la labor de control que tiene que llevar a cabo un gobierno".

Sin embargo, ha lamentado "la callada por respuesta, siempre de perfil, no se han tomado medidas y hasta hace muy poco tiempo algunos de los actualmente investigados han estado ejerciendo sus responsabilidades", algo que "no se entendía", ha subrayado, para apostillar que "al final se ha demostrado que había mucha tela que cortar" y cree que "puede haber más irregularidades en más delegaciones".

A su juicio, "ahora es el alcalde el que tiene que hablar", porque "él es el que nombra a tenientes de alcalde, el que delega competencias y el que al final elige a su equipo", de modo que "cuando uno de los concejales del gobierno acaba siendo detenido, no puede ser que se mire para otro lado, que no se dé la cara y que no se exijan responsabilidades políticas", ha sostenido.

En palabras de Badanelli, "esto es grave" y "no habitual", manifestando que "en la historia de la democracia en Córdoba no ha habido ningún concejal detenido de ningún gobierno y parece mentira que esto haya sucedido con un gobierno del PP y que esto se pueda estar, de alguna manera, intentando tapar y minimizar".

En este sentido, la concejal ha señalado que "es muy gordo lo que ha pasado, que Córdoba esté en todos los telediarios como un ejemplo de corrupción", de ahí que haya dicho que siente "verdadera vergüenza y entristece profundamente".