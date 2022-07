Vox Córdoba insiste en la "necesidad de mejorar la limpieza y el mantenimiento" del patrimonio

CÓRDOBA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, que ha visitado este martes la Plaza de Cardenal Toledo y el Jardín de Las Dueñas, ha recalcado la "necesidad de mejorar la limpieza y el mantenimiento" del patrimonio de la ciudad, afirmando que, "en pleno centro de la ciudad" y "justo al lado de un hotel de cinco estrellas y tres emblemáticas hermandades, encontramos un mal cuidado de nuestro patrimonio y una ciudad donde la limpieza brilla por su ausencia".

En este sentido y en una nota, Badanelli ha subrayado que "estamos hablando de una suciedad incrustada, no de dos días", que "no es más que la consecuencia de tres años nefastos en la planificación de la limpieza de la ciudad, no debido a la falta de baldeo de los últimos meses, sino a la falta de planificación en los planes de limpieza".

Según ha portavoz de Vox, se trata de "un ejemplo de la falta de cuidados que es más que evidente en Córdoba en cualquier rincón". Así, ha criticado que "faltan azulejos" y la mitad de los bancos "están rotos", además de encontrar "cables pelados en los jardines que suponen un peligro para las personas que transitan en la ciudad". A esto se suma que "la fuente tiene también el mármol roto y los escalones están desconchados, por no hablar de los jardines, donde ni siquiera se han recogido las naranjas".

Por ello, Badanelli ha criticado que "este Ayuntamiento gaste el dinero en pintar bancos de colores pero no en limpiarlos, que Sadeco gaste dinero en una campaña de marketing de su presidenta para poner macetas de colores en puntos limpios", pero no en hacer "una limpieza real de la ciudad".

"Desde Vox seguiremos insistiendo para que no se abandone nuestra ciudad en lo que supone una dejación de funciones del Gobierno municipal, que debería bajar los impuestos y preocuparse del mantenimiento de nuestras calles y dejar de hacer lo que está haciendo, recaudando sin piedad para pagar sus lujos, su gasto político y sus superioridades, lo que no aporta nada bueno" a Córdoba, ha apostillado.